紐約州府禁逼遷新法 華人房東反對

疫情給紐約的房客和小房東都帶來嚴重衝擊。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)28日簽署「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」，將禁止房東 逼遷令(eviction moratorium)延長至明年5月；但以華人小房東為主的多個住房維權組織卻認為，該法案草草編寫，無法為房客，業主和房東提供足夠的保護，若欲真正保護民眾，需從長計議。

該在參、眾議會分別為S9114號和A11181號的法案當晚由州長簽署生效，旨在疫情 期間阻止驅逐程序，確保紐約的房客和業主在受到疫情影響遭遇困難時，能夠不被驅逐或被迫拿房產做抵押，以保護紐約租客、業主小房東。

不過「紐約小房東」組織創辦人何德鄰和紐約華人房東業主聯盟(NYCPOA)秘書長陳凱恩表示，提案提出到表決時間匆忙，公眾無法了解提案內容，「對於一項如此重要的提案，實在太匆忙。」

何德鄰和陳凱恩舉例，提案內容將允許驅逐「不合理嚴重侵犯其他房客的使用及享受行為」的房客，「翻成白話就是說，侵犯鄰居的行為將不被政府列為考慮」；另外內容中還提到，「若有對他人造成重大安全危害」的行為，房東則有權驅逐，但何德鄰和陳凱恩說，但過去的事情也證明，有些事情起初看起來無害，直到後來才發現行為具危險性。

對於房東逼遷令將延長至明年5月，何德鄰和陳凱恩也說，紐約的稅收仰賴地稅收入，萬一暫時的禁止逼遷令再延長後，恐怕連帶影響到紐約稅收狀況，「我們需要更切實可行的機制，來讓納稅人能繼續穩定繳稅。」

何德鄰和陳凱恩呼籲，當局者在決議前應花更多時間進行公眾教育、考慮修正案以反應上述問題，而租客、業主、小房東也應該要求民選官員延遲投票該提案。