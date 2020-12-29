紐約天主教學校 學生「疫」外增加

私立教會學校在疫情爆發後因堅持每周五天到校上課，生源增加；圖為皇后區一間教會學校的女生上學。(Getty Images)

新冠疫情 改變了紐約私立天主教學校持續多年的收入下降甚至面臨關閉的情況，皇后區 和布碌崙 (布魯克林)近四成的天主教學校在疫情爆發以來，因堅持每周五天到校上課，同時得利於公立學校長期停課，入學人數反而有所增加。

根據「皇后區每日鷹報」(Queens Daily Eagle)報導，布碌崙主管教區(Catholic Diocese of Brooklyn)表示，總體上，旗下皇后區和布碌崙39%的小學和中學入學人數增加，皇后區44所學校中，有16所的學生人數增加。

布碌崙教區市場與招生總監哈維爾卡(Ted Havelka)表示，「我們看到家長為孩子選擇天主教學校的興趣有所增加，學校接到越來越多的諮詢電話，到校上課引起很多家庭的興趣。」

皇后區法拉盛聖凱文 (St. Kevin's)學院和霍華德海灘(Howard Beach)的聖海倫(St. Helen's)學院都吸引了更多學生。他說，「儘管如此，由於保持社交距離和限制教室內人數，學生增加也同時增加了挑戰，有些學校確實已經滿員，特別是在保持社交距離的情況下。」

與公立學校全部線上或線上下的混合教學模式不同，天主教學校仍是每周五天到校上課；哈維爾卡說，3月停課後不久，布碌崙主教管區的每所學校都將重點放在即將到來的學年，並考慮如何不影響教育水平的同時安全重開。疫情後有更多的家庭參加通過視訊舉行的虛擬學校開放日活動。

疫情迫使學校增聘人員、購買個人防護設備和清潔用品，以及其他保護學生和教職工的必需品，這些費用讓學校的財務更加緊張。不過，新入學人數的增加，使天主教學校對其未來充滿希望。「我們總是很樂觀」，哈維爾卡說，「這是一個真正的挑戰，每所學校都在盡其所能，不斷增加的學生減少了學校關閉的可能性。」