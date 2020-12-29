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時報廣場跨年夜 推新程式線上同歡

記者張晨／紐約報導
時報廣場推出新應用程式，讓民眾可自創角色參與線上跨年。(取自官網截圖)
時報廣場推出新應用程式，讓民眾可自創角色參與線上跨年。(取自官網截圖)

受新冠肺炎疫情影響，2020年除夕紐約時報廣場的跨年倒數活動將改為線上直播，但現場表演仍將繼續，水晶球仍會如往年一樣落下；時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)28日表示，因今年的特殊情況，特別新推出了電腦及手機程式，民眾可通過虛擬創建角色的方式，線上實境跨年。

普金斯當日在接受PIX11電視台採訪時表示，將邀請全世界一起告別2020，「我認為今年線上參與的人數將會更多，人們急切地想和這不尋常的一年說再見。」

時報廣場聯盟特意為今年設計了網頁和手機兩款程式，民眾可提前註冊，不僅能觀看現場直播，更能像電腦遊戲般創造個人角色，進入虛擬的時報廣場中，和其他線上參與者一起倒數跨年；普金斯預計，觀看者人數將會達到10億人。民眾可能前往www.VNYE.com註冊並了解詳情。

為避免人潮聚集，警方將和往年一樣封鎖時報廣場，這是自1907年活動開始以來，紐約市在114年中首次沒有實體的跨年夜活動；1942年和1943年第二次世界大戰期間，該活動暫停過一次，但人們仍然聚集在廣場上，以默哀一分鐘的方式迎接新年。

12月31日清晨開始，時報廣場45街至第48街的車道將會關閉，下午3時開始，從第42街到第49街，第六大道和第八大道之間的所有街道也將關閉；地鐵第42街的入口將在當天中午關閉，但乘客可以使用第41街的入口；47街至49街 N、R、W 線的車站也會在31日一早關閉，49街南側是的入口會在中午時分關閉。

普金斯指出，屆時普通民眾將不能進入廣場中心地帶，現場的所有工作人員均須在入場前一天進行新冠檢測；表演者除必要隨行人員外，也不得帶任何無關者入場，每個人都將需嚴格遵守防疫規定，配戴口罩、保持社交距離。

今年也因疫情，主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請抗疫一線人員擔任特別嘉賓，向他們致敬。

時報廣場 紐約時報 疫情

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