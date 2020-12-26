蕭爾副指揮官友好 華社不捨退休
廣為布碌崙(布魯克林)華社熟悉的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官蕭爾(Charles Scholl)，近日宣布從該職上退休，不少華人感到不捨；紐約市警也定於本月31日(周四)在康尼島市警60分局為他舉行歡送儀式，感謝他40多年來的服務。
蕭爾加入市警大家族已有41年時間，是全市資歷豐富的警官之一，在他的服務生涯中布碌崙社區更是占據最大部分，除了84、67、71、76分局外，他也曾在康尼島60分局、羊頭灣61分局、班森賀62分局等華裔人口眾多的轄區服務；在擔任布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官之前，他還在史泰登島警局待過一陣子，因此非常了解整個布碌崙南區的事務。
不僅如此，蕭爾長久以來和華社互動頻繁，過去華人組織舉行的聚會活動都能見到他的身影；而華社發生重大犯罪時，他也經常親自到現場偵查，幫助當地民眾與警員溝通，是布碌崙華人熟悉的面孔。
針對蕭爾宣布退休的消息，8大道亞裔民安隊隊長柳寶枝表示不捨，他稱讚蕭爾平易近人、很願意和華社打交道，過去社區大大小小的犯罪，就算未能親自到場，蕭爾也會致電關心；此外蕭爾與民安隊的交情也很密切，在新冠肺炎疫情間還會打電話來問候隊員們。
雖然不捨蕭爾離開社區，但柳寶枝說，他畢竟為社區服務了40年之久，是時候光榮退休安享晚年，屆時柳寶枝也會參與歡送儀式，獻上祝福。
蕭爾歡送儀式定於本月31日(周四)下午3時30分，在康尼島60分局舉行，地址是布碌崙西8街2951號，出席的民眾應配戴口罩、遵守防疫規定；欲知更多歡送儀式詳情，可致電(718) 287-3594查詢。
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