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蕭爾副指揮官友好 華社不捨退休

記者顏潔恩╱紐約報導
與布碌崙華社交好的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官蕭爾宣布退休。(市警提供)
與布碌崙華社交好的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官蕭爾宣布退休。(市警提供)

廣為布碌崙(布魯克林)華社熟悉的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官蕭爾(Charles Scholl)，近日宣布從該職上退休，不少華人感到不捨；紐約市警也定於本月31日(周四)在康尼島市警60分局為他舉行歡送儀式，感謝他40多年來的服務。

蕭爾加入市警大家族已有41年時間，是全市資歷豐富的警官之一，在他的服務生涯中布碌崙社區更是占據最大部分，除了84、67、71、76分局外，他也曾在康尼島60分局、羊頭灣61分局、班森賀62分局等華裔人口眾多的轄區服務；在擔任布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官之前，他還在史泰登島警局待過一陣子，因此非常了解整個布碌崙南區的事務。

不僅如此，蕭爾長久以來和華社互動頻繁，過去華人組織舉行的聚會活動都能見到他的身影；而華社發生重大犯罪時，他也經常親自到現場偵查，幫助當地民眾與警員溝通，是布碌崙華人熟悉的面孔。

針對蕭爾宣布退休的消息，8大道亞裔民安隊隊長柳寶枝表示不捨，他稱讚蕭爾平易近人、很願意和華社打交道，過去社區大大小小的犯罪，就算未能親自到場，蕭爾也會致電關心；此外蕭爾與民安隊的交情也很密切，在新冠肺炎疫情間還會打電話來問候隊員們。

雖然不捨蕭爾離開社區，但柳寶枝說，他畢竟為社區服務了40年之久，是時候光榮退休安享晚年，屆時柳寶枝也會參與歡送儀式，獻上祝福。

蕭爾歡送儀式定於本月31日(周四)下午3時30分，在康尼島60分局舉行，地址是布碌崙西8街2951號，出席的民眾應配戴口罩、遵守防疫規定；欲知更多歡送儀式詳情，可致電(718) 287-3594查詢。

布碌崙 退休 華人

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