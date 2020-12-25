我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

華康會防護物資 送警局、商家

記者顏潔恩／紐約報導
華康會和洗衣店協會義工合作將物資送給市府機構和多個華人商家。(陳麗娜提供)
華康會和洗衣店協會義工合作將物資送給市府機構和多個華人商家。(陳麗娜提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會日前在私人機構的贊助下，準備大量的防疫用品贈送給社區、紐約市多個警局和市府機構等，並獻上假日祝福；華康會表示，隨著新冠疫情再次惡化，希望通過捐贈來提醒民眾要繼續保持謹慎、並讓獲得這批物資的民眾感受到來自社區的關懷。

華康會會長陳麗娜表示，萬家裝修建築公司(Makeursati Supply Corp)自疫情爆發以來，就和華康會合作，派發防疫用品給社區民眾；而現在受到第二波疫情侵襲，該公司負責人日前再捐出1萬瓶消毒洗手液，呼籲民眾仍要做好防護措施，不應鬆懈。

陳麗娜介紹，此次的物資也在洗衣店協會的幫助下，送往曼哈頓5分局、羊頭灣61分局、布碌崙76分局、還有消防局、公園局等，部分的物資也轉交給各華裔商家，希望給予他們支持，在恢復經濟的路上相互鼓勵。

她表示無論是前線人員、還是社區小商家，疫情下的生活都發生了天翻地覆的變化，不免犧牲了一些生命中重要的東西；她希望通過持續的捐贈物資可讓他們感受到社區源源不斷的關懷，不管接下來疫情會如何發展，社區民眾將繼續支持和關懷他們。

疫情 布碌崙 防疫

上一則

紐約皮衣皮草聖誕花車特價12/20-12/31全面2折起

下一則

瑪摩利、紐約社區醫院 攜手幫助癌症患者

延伸閱讀

阻擋第二波疫情侵襲 華人組織再捐防護物資

阻擋第二波疫情侵襲 華人組織再捐防護物資

布魯克林婦女臉書入群投資比特幣 遭騙5000元

布魯克林婦女臉書入群投資比特幣 遭騙5000元
華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老

華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老
紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長

紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長
場邊人語／球場重聚 各有必需

場邊人語／球場重聚 各有必需
消防車失控撞入布魯克林商舖 六人受傷送醫

消防車失控撞入布魯克林商舖 六人受傷送醫

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州確診續飆升 紐約市新增4662例

2020-12-24 20:39
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票