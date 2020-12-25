華康會防護物資 送警局、商家

華康會和洗衣店協會義工合作將物資送給市府機構和多個華人商家。(陳麗娜提供)

布碌崙 (布魯克林)華人健康協會日前在私人機構的贊助下，準備大量的防疫 用品贈送給社區、紐約市多個警局和市府機構等，並獻上假日祝福；華康會表示，隨著新冠疫情 再次惡化，希望通過捐贈來提醒民眾要繼續保持謹慎、並讓獲得這批物資的民眾感受到來自社區的關懷。

華康會會長陳麗娜表示，萬家裝修建築公司(Makeursati Supply Corp)自疫情爆發以來，就和華康會合作，派發防疫用品給社區民眾；而現在受到第二波疫情侵襲，該公司負責人日前再捐出1萬瓶消毒洗手液，呼籲民眾仍要做好防護措施，不應鬆懈。

陳麗娜介紹，此次的物資也在洗衣店協會的幫助下，送往曼哈頓5分局、羊頭灣61分局、布碌崙76分局、還有消防局、公園局等，部分的物資也轉交給各華裔商家，希望給予他們支持，在恢復經濟的路上相互鼓勵。

她表示無論是前線人員、還是社區小商家，疫情下的生活都發生了天翻地覆的變化，不免犧牲了一些生命中重要的東西；她希望通過持續的捐贈物資可讓他們感受到社區源源不斷的關懷，不管接下來疫情會如何發展，社區民眾將繼續支持和關懷他們。