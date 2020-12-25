史島大學精神科 20餘人集體染疫

史島大學醫院的南區分院(SIUH)傳出精神科部門出現集體感染，超過20人確診新冠肺炎。(取自SIUH官網)

史泰登島在第二波新冠疫情 中遭遇衝擊，其中史島大學醫院的南區分院(Staten Island University Hospita's South Campus，簡稱SIUH)，日前傳出精神科部門出現集體感染；消息指出20人左右確診新冠肺炎 ，目前已轉移到系統下的其他分院接受觀察治療，院方也立即關閉該部門全面消毒。

據了解，發生集體感染事件的是史島大學位於王子灣(Prince's Bay)的南區分院；但該院診治新冠患者的分院，是另一所位於Ocean Breeze的分院，州府在該分院設有方艙醫院(field hospital)。

SIUH發言人普勒斯頓(Christian Preston)23日晚證實這項消息表示，一處精神科住院部門有多名患者確診新冠肺炎，目前已找到傳染源，情況已取得控制；此外他也強調該部門是「封閉中心」，平時禁止其他病人出入，醫護人員進去時也需遵守一套安全規程，因此並未造成大範圍傳染。

該發言人以不能洩漏醫院最高機密文件為由，拒絕透露確切的感染人數、病毒傳染源等訊息；但一名知悉狀況的匿名人士指出，此事件中超過20人集體感染。

普勒斯頓提到，受感染的病人已轉移到該院Northwell健康系統下的其他新冠病房接受治療，據他所知，有部分病人送去位於長島 的醫院，醫護人員正密切關注他們的症狀。

為安全起見，院方在事發後立即關閉該部門進行消毒，重開日期將另行通知，除了精神科部門關閉外，其他診所都照常開門。

普勒斯頓說，截至23日，史島大學醫院在北區和南區的分院共獲得900劑疫苗，陸續為醫護人員注射，相信情況很快會有起色。

市府數據顯示，史島本月已有超過100人死於新冠肺炎，在該醫院傳出集體感染的23日當天，就有八人死於新冠肺炎；但史島大學兩分院新冠住院率顯示，21日時共有258名新冠患者，住院人數比上周減少。