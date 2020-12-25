我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

史島大學精神科 20餘人集體染疫

記者顏潔恩／紐約報導
史島大學醫院的南區分院(SIUH)傳出精神科部門出現集體感染，超過20人確診新冠肺炎。(取自SIUH官網)
史島大學醫院的南區分院(SIUH)傳出精神科部門出現集體感染，超過20人確診新冠肺炎。(取自SIUH官網)

史泰登島在第二波新冠疫情中遭遇衝擊，其中史島大學醫院的南區分院(Staten Island University Hospita's South Campus，簡稱SIUH)，日前傳出精神科部門出現集體感染；消息指出20人左右確診新冠肺炎，目前已轉移到系統下的其他分院接受觀察治療，院方也立即關閉該部門全面消毒。

據了解，發生集體感染事件的是史島大學位於王子灣(Prince's Bay)的南區分院；但該院診治新冠患者的分院，是另一所位於Ocean Breeze的分院，州府在該分院設有方艙醫院(field hospital)。

SIUH發言人普勒斯頓(Christian Preston)23日晚證實這項消息表示，一處精神科住院部門有多名患者確診新冠肺炎，目前已找到傳染源，情況已取得控制；此外他也強調該部門是「封閉中心」，平時禁止其他病人出入，醫護人員進去時也需遵守一套安全規程，因此並未造成大範圍傳染。

該發言人以不能洩漏醫院最高機密文件為由，拒絕透露確切的感染人數、病毒傳染源等訊息；但一名知悉狀況的匿名人士指出，此事件中超過20人集體感染。

普勒斯頓提到，受感染的病人已轉移到該院Northwell健康系統下的其他新冠病房接受治療，據他所知，有部分病人送去位於長島的醫院，醫護人員正密切關注他們的症狀。

為安全起見，院方在事發後立即關閉該部門進行消毒，重開日期將另行通知，除了精神科部門關閉外，其他診所都照常開門。

普勒斯頓說，截至23日，史島大學醫院在北區和南區的分院共獲得900劑疫苗，陸續為醫護人員注射，相信情況很快會有起色。

市府數據顯示，史島本月已有超過100人死於新冠肺炎，在該醫院傳出集體感染的23日當天，就有八人死於新冠肺炎；但史島大學兩分院新冠住院率顯示，21日時共有258名新冠患者，住院人數比上周減少。

新冠肺炎 長島 疫情

上一則

親子DIY插花迎新春 居家避疫添樂趣

下一則

「她是中國人、有新冠病毒」 亞裔女未戴口罩地鐵站遭毆

延伸閱讀

妻被指跑趴染疫 龐培歐否認

妻被指跑趴染疫 龐培歐否認
布蘭妮男友確診稱1天就康復 「犯罪心理」男星也染疫

布蘭妮男友確診稱1天就康復 「犯罪心理」男星也染疫
舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫

舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫
紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離
人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州確診續飆升 紐約市新增4662例

2020-12-24 20:39
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票