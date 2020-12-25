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曼哈頓百年教堂火災後 1個月內獲50萬重建捐款

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓百年教堂在本月初受大火波及，至今籌得來自世界各地的重建款項約50萬元。(美聯社)
曼哈頓百年教堂在本月初受大火波及，至今籌得來自世界各地的重建款項約50萬元。(美聯社)

曼哈頓下城擁有128年歷史的「中學院教堂」(Middle Collegiate Church)本月初遭到隔壁建築大火波及，經過搶救後雖然教堂內著名的「自由鐘」倖存，不過教堂結構受損，在消息傳出後，教堂已籌得來自世界各地的捐款約50萬元，而火災後也有25名新教友加入，在這個節日季為教堂帶來了希望。

中學院教堂的牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)表示，在大火之後，教堂的黃銅大門受損、玻璃被打碎、橫梁也掉了下來，「聖所被毀壞了，我們被毀壞了。」目前教堂正在打算重建工程，劉易斯說，教堂雖然有保險，但離重建教堂之路仍有一段距離，需要各界的幫助。

他說，截至目前，來自世界各地的重建捐款已經達到50萬元，而自大火以來，也有25名新教友加入該教區，在聖誕節期間，劉易斯也呼籲教友繼續在線上做禮拜。

在經過市樓宇局(DOB)的調查後，結構不穩定的建物已被下令拆除，劉易斯說，除了「自由鐘」外，教堂骨架立面以及教堂的兩個橫幅是災後少數倖存的部分；兩個橫幅則寫著「黑人的命也是命」(Black lives matter)以及該教堂的箴言「只有愛」(Just Love)。

「中學院教堂」建於1892年，是紐約最古老的大學教堂所在地，根據教堂網站的說法，最早可追溯到1620年荷蘭人在島上定居的時候；教堂的「自由鐘」曾在1776年為紀念美國誕生時鳴鐘，據教堂介紹，從那之後，「自由鐘」也會在總統就職和去世，以及紀念九一一事件等活動時敲響。

黑人的命也是命 美國 紐約

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