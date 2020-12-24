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華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人聯合會23日準備300份以防疫用品為主的禮品派發給社區耆老。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華人聯合會23日準備300份以防疫用品為主的禮品派發給社區耆老。(記者顏潔恩/攝影)

儘管新冠疫情第二波的威脅不減，布碌崙(布魯克林)華人聯合會23日仍按照習俗，邀請「聖誕老人」前來助陣，準備300份以防疫用品為主的禮品派發給社區耆老；華聯會表示，雖受到疫情影響無法聚會，但希望通過派發禮品活動讓民眾感到一絲溫暖，慰藉他們這一年以來身心飽受的折磨。

該活動由華聯會主辦、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員崔馬克(Mark Treyger)等民選官員、以及多個商家的贊助支持；當天華聯會義工扮成「聖誕老人」向民眾派發禮物，吸引300人排隊領取。

此外，轄管當地班森賀的市警62分局局長陳韜也帶領多名警員現身，向耆老獻上聖誕祝福；警員也向排隊的民眾分發社區安全和預防犯罪傳單，表示往年接近新年期間電話詐騙、社區犯罪都有上升趨勢，呼籲大眾一定要提高警惕。

華聯會會長黃涵華表示，往年每逢聖誕節都會舉辦聚餐與會員同樂，今年受疫情影響，所有活動都改為線上舉行；疫情之下，通過視頻會議舉行的活動比從前來得多，讓她慶幸在疫情初期時就積極開辦教育課，幫助不擅科技的耆老學習使用zoom視頻會議，讓耆老們疫情下也能參與會議、獲得重要資訊。

黃涵華也說，隨著大眾逐步接種疫苗，展望新的一年，期許疫情趕緊過去，大家的生活能恢復正常，平安健康。

民眾排長龍等待領取禮品。(記者顏潔恩/攝影)
民眾排長龍等待領取禮品。(記者顏潔恩/攝影)

疫情 聖誕節 布碌崙

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