美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

兆隆慈善基金會向遊民贈送餐點、個人防護用品等。(基金會提供)

聖誕節 前夕，兆隆慈善基金會向紐約市 多地的遊民送去美食、冬衣和個人防護用品，在寒冷冬日向這些無家可歸者送上溫暖和祝福。

兆隆慈善基金會準備數百份熱餐點、消毒洗手液和口罩，還有一些冬衣，23日中午由工作人員向曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的遊民隨機發放。

基金會活動策畫人吳紫嫣表示，為了能夠擴大服務範圍以及讓最需要的人獲得這些用品和食物，基金會還特別做了研究，了解哪裡有遊民，最後基金會人員以開車方式，到紐約市遊民較多的街區，親自把溫暖送到遊民手中，

兆隆慈善基金會創辦人是紐約長島 14歲的華裔女孩林冰倩(Emily Lin)，她的母親是來自中國福建的一名企業家。林冰倩經常看到街頭有遊民，希望能夠幫助他們，便提出成立慈善基金會，回饋社區，同時展現華人的愛心；她的提議得到母親的大力支持，兆隆慈善基金會於2019年成立。

吳紫嫣表示，基金會成立以來，每月至少進行一次送愛心活動，新冠疫情爆發後，洗手液、口罩等防護用品是他們主要派送的物品，還會定期發放餐盒，本周分三次發放500份餐點。

隨著冬季到來，基金會上月收集一些閒置冬衣，清洗消毒後贈送給需要的人。「露宿街頭的遊民在寒冷冬日，往往只靠一些破舊衣服、裹著毯子保暖，當我們把冬衣送到他們手上時，能夠感受到他們的驚喜，臉上綻放出笑容」，吳紫嫣說，「基金會還正在與一些孤兒院、老人院聯繫，未來會不斷擴大服務範圍，持續服務社區、奉獻愛心。」