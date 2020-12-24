天氣好轉華埠現人潮 買氣仍淡

禮品店雖然有人流，但卻鮮少有人掏錢購物。(記者顏嘉瑩/攝影)

本周就是聖誕節 ，往年從聖誕節前幾天一直到元旦，曼哈頓華埠 街頭都車水馬龍，餐館排隊、禮品店生意火爆，但今年因新冠疫情 ，23日華埠街頭雖出現人潮，但餐館生意仍大不如前，禮品店業者則是嘆「看的人有，但買的人少」。

23日天氣放晴、積雪逐漸融化，部分民眾趁著節前外出買菜，為假日聚餐做準備。

中餐館「上海老正興」業者朱太表示，過去聖誕節前到元旦的十幾天期間，是一年間餐館最忙的時候，在這段期間餐館從早忙到晚，店門外都是排隊人潮；但今年碰上疫情，再加上禁止堂食，生意遠不如往常。

23日該餐館中午用餐時間戶外用餐座無虛席，朱太說，即便生意看起來還行，但該餐館戶外用餐座僅有七張桌子，收入無法支撐餐館營運。

朱太表示，今年的聖誕節大部分的人都叫外賣、在家裡吃火鍋，這兩天外賣生意不錯，有一天更有200多單；看到節日外賣商機，目前餐館也在研發春節期間的四人、六人和十人年菜套餐。

中餐館「勇記」員工則表示，聖誕假期間外賣生意不錯，戶外用餐則因為有華埠商改區協助安裝的暖氣，有一些顧客來用餐，但與往年相比不可同日而語；不過，即便外賣生意好，主流外賣平台抽成高，對於餐館業者來說，也是另一項負擔。

聖誕節民眾購物送禮多，近日華埠商改區也在社交媒體上宣傳，呼籲民眾可以到華埠選購聖誕禮物，刺激節日買氣；不過紅蘋果禮品店員工李女士則表示，有些民眾已經開始放假，再加上23日天氣好，有些外族裔來到華埠逛逛，禮品店雖然有人看，卻沒人買，生意冷冷清清。

李女士說，該禮品店去年8月才開業，今年初碰上疫情又休息了好幾個月，直到8月才又復工，期間9、10月生意有好轉，等到天氣漸涼、第二波疫情出現之後，生意又明顯下滑，原本應該是禮品店全年生意最好的聖誕節，如今營業狀況則「不敢想」。

不過社區為了振興節日生意，啟動「點亮中國城」項目，在勿街上掛了燈籠以吸引顧客；李女士說，燈籠為大家帶來希望，也期待疫情快點過去。