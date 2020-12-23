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茂比利街70號重建 社區盼保留華埠特色、早日完工

記者金春香╱紐約報導
華埠茂比利街70號大樓火災後重建，民眾希望保留華埠特色，並希望盡早完工。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠茂比利街70號大樓火災後重建，民眾希望保留華埠特色，並希望盡早完工。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市管理服務局(DCAS)9月啟動為期三個月的社區共建茂比利街70號(70 Mulberry St.)願景計畫，22日晚舉行線上總結會議，根據設計顧問組織「3x3 Design」發布的社區討論結果，對於重建計畫，社區最關心的是在避免耗時的「統一土地利用審查程序」(ULURP)，以及保留華埠特色的基礎上，早日完成重建工作。

DCAS9月宣布聘請擁有多個社區項目重建經驗組織「3x3 Design」的顧問，以及由樓宇五個租戶、第三社區委員會及多個民選官員辦公室代表組成的諮詢委員會，在三個月內與華埠社區商討、收納反饋意見，以最終決定如何重建樓宇。

「3x3 Design」成員Isabella Gady指出，參與討論的社區成員中，有41.6%都表示重建所需時間是他們最關心的問題，37.6%擔心明年新市長上台後會影響或取消重建進程，34.3%擔心樓宇會被賣給私人開發商，33.6%擔心市府承諾的8000萬元撥款可能不會兌現，32.3%擔心重建後樓宇無法展現華埠歷史特色。

對於茂比利街70號樓宇的作用及角色，參與重建討論的社區人員中71.7%認為它是社區的標誌，該樓宇以往就是展現華埠年輕和老一代文化、團結新老移民、為社區有需要者提供各類服務的中心，因此重建後提供文化及社區服務仍應是該樓宇的最主要功能，不希望在樓內修建可負擔住房。

另外，華社希望在保持外部傳統面貌的基礎上，將內部打造為能夠提供多功能空間的樓宇，應修建表演中心、獨立圖書館、室內體育場，並在首層設置遊客信息資源中心。

根據「3x3 Design」的建築重建建議，樓宇地下一層可用作社區表演中心，一樓至五樓的空間提供給樓宇原本五個租戶、及歡迎中心，五樓之上的三至五層可用作社區其他需要。

DCAS所有關於茂比利街70號的報告與相關信息都可登錄網頁www.nyc.gov/70mulberry獲得，有樓宇重建建議的民眾可在明年1月8日前發送電郵至：[email protected]

根據「3x3 Design」的建築重建建議，樓宇地下一層可用作社區表演中心，一樓...
根據「3x3 Design」的建築重建建議，樓宇地下一層可用作社區表演中心，一樓至五樓的空間提供給樓宇原本五個租戶。（視訊截圖）
華社最關心如何在避免進行耗時的「統一土地利用審查程序」(ULURP)，以及保留華...
華社最關心如何在避免進行耗時的「統一土地利用審查程序」(ULURP)，以及保留華埠特色的基礎上早日完成重建工作。（視訊截圖）

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