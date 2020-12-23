我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

班森賀多個十字路口車禍頻發 市交通局巡視調查

記者黃伊奕／紐約報導
市交通局布碌崙區專員白瑞(左一)，在班森賀多個交通事故頻發路口進行會勘。（崔馬克辦公室提供）
市交通局布碌崙區專員白瑞(左一)，在班森賀多個交通事故頻發路口進行會勘。（崔馬克辦公室提供）

布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)多個十字路口頻傳交通事故，還包括多起致命車禍，對此當地民選官員聯繫市交通局官員前往巡視，共商解決方案。

市交通局布碌崙區專員白瑞(Keith Bray)應班森賀多位民選官員辦公室邀請，日前到班森賀的Bay Pkwy交克拉西大道(Cropsey Avenue)、Bay Pkwy交海濱公園大道(Shore Parkway)等多個車禍頻發十字路口會勘。

當地民眾反映市警62分局轄區過去交通事故不斷，很多商業大道或公園附近路段發生多起致命車禍，希望交通局能夠重視，傾聽當地民眾聲音，針對死亡路段盡快採取補救措施。

市議員崔馬克(Mark Treyger)辦公室代表指出，這兩個街口雖然已經增設交通號誌燈，但飛速衝過的車輛仍數不勝數，尤其是下班高峰期該情況更是惡化。

第11社區委員會經理帕維亞(Marnee Elias-Pavia)指出，交通局過去對社區內一些十字路口的交通號誌燈進行調整，卻導致更多交通問題，希望交通局能與當地民眾多溝通，以確保行人安全。

白瑞表示，其辦公室會進一步與當地民選官員與執法機構聯繫，共同研商進一步的解決方案和調整措施。

車禍 布碌崙 布魯克林

上一則

茂比利街70號重建 社區盼保留華埠特色、早日完工

下一則

華埠商改區 贈2萬件防疫用品給社區診所

延伸閱讀

班森賀車禍頻發 市交通局調查

班森賀車禍頻發 市交通局調查
法拉盛公車專用道計畫 法院21日裁決

法拉盛公車專用道計畫 法院21日裁決
舊金山中央地鐵超支嚴重 1億元缺口待補

舊金山中央地鐵超支嚴重 1億元缺口待補
至少2面禁遮蔽...法規vs.生計 餐館業者兩難

至少2面禁遮蔽...法規vs.生計 餐館業者兩難
Citi Bike進日落公園 明年設立單車停靠站

Citi Bike進日落公園 明年設立單車停靠站
福吉奧獲任命 接掌交通局

福吉奧獲任命 接掌交通局

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32

1張圖／紐約州確診破86萬例 紐約市新增9716例

2020-12-22 20:00
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？