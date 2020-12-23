華埠兒童培護中心 送孩童聖誕禮物

禮物以拼圖、故事書和活動練習簿等，能夠啟發孩子大腦、提升認知和讀寫能力等為主。(華埠兒童培護中心提供)

聖誕節前夕，華埠 兒童培護中心21日舉辦年度禮物捐贈活動；該中心主任李小愷表示，今年碰上疫情 ，無法舉行聖誕節演出來慶祝，改為在教室舉辦個別小型慶祝活動，由於疫情間孩子必須在家學習，也特別選擇能夠啟發孩子大腦、提升認知和讀寫能力的套裝禮物。

李小愷說，今年的禮物由該中心董事會贊助，每個孩子會收到包含拼圖、故事書和活動練習簿等禮物包，看到孩子們收到禮物臉上的喜悅，讓她備感溫暖；此外，每個班級的孩子也自己製作裝飾品，共同裝飾聖誕樹，藉以鼓勵每個孩子發揮自己的創造力。

往年兒童培護中心都會舉辦年度聖誕演出、安排聖誕老人發禮物等方式來慶祝節日，但李小愷表示，今年活動因疫情而取消，改在每間教室舉行小型慶祝活動，並在線上與學生家長分享照片和影音，讓學生與家人在疫情下，也能感受節日氣氛。

針對教師被列為第二批接受注射新冠疫苗群體，李小愷表示，她對於疫苗充滿信心，相信美國很快就能恢復到正常狀態，繼續為學生提供一個社交和學習的安全場所，並相約明年聖誕節一起度過。

今年的聖誕禮物由紐約 中華公所主席、華埠兒童培護中心董事長于金山，中華公所英文秘書梅英達、中文秘書唐藝提供；台山寧陽會館主席曾偉康、美東聯成公所代主席張鈞、紐約安良工商總會會長陳逸民、紐約協勝公會主席馮穩平、總理黃仕初、紐約中華總商會副董事長鄧遐勳、紐約洪門致公堂主席譚錦超、國民黨駐美東支部常委陳尚仁，以及華埠兒童培護中心學生家長等捐贈。