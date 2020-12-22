班森賀車禍頻發 市交通局調查

市交通局布碌崙區專員白瑞(左一)在班森賀多個交通事故頻發路口進行會勘。（崔馬克辦公室提供）

布碌崙 (布魯克林 )班森賀(Bensonhurst)多個十字路口頻傳交通事故，還包括多起致命車禍 ，對此當地民選官員聯繫市交通局官員前往巡視，共商解決方案。

市交通局布碌崙區專員白瑞(Keith Bray)應班森賀多位民選官員辦公室邀請，日前到班森賀的Bay Pkwy交克拉西大道(Cropsey Avenue)、Bay Pkwy交海濱公園大道(Shore Parkway)等多個車禍頻發十字路口會勘。

當地民眾反映市警62分局轄區過去交通事故不斷，很多商業大道或公園附近路段發生多起致命車禍，希望交通局能夠重視，傾聽當地民眾聲音，針對死亡路段盡快採取補救措施。

市議員崔馬克(Mark Treyger)辦公室代表指出，這兩個街口雖然已經增設交通號誌燈，但飛速衝過的車輛仍數不勝數，尤其是下班高峰期該情況更是惡化。

第11社區委員會經理帕維亞(Marnee Elias-Pavia)指出，交通局過去對社區內一些十字路口的交通號誌燈進行調整，卻導致更多交通問題，希望交通局能與當地民眾多溝通，以確保行人安全。

白瑞表示，其辦公室會進一步與當地民選官員與執法機構聯繫，共同研商進一步的解決方案和調整措施。