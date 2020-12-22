暴雪損毀室外用餐區 金豐募款重建

金豐室外就餐區因暴雪被損毀卻無資金重建，希望社區援手。(取自gofundme)

因新冠疫情 惡化，紐約市 室內用餐再次關閉，這對於曼哈頓華埠 地標之一、也是美東最大中餐酒樓之一的金豐大酒樓來說，是新一輪打擊；其市場部負責人日前發起網上籌款，表示酒樓僅有的幾個戶外餐位在最近的暴雪天中損毀嚴重，市樓宇局限兩周之內修葺完畢，不然將永久移除，但金豐如今修理可用資金「為零」，望民眾能解囊相助。

金豐市場部負責人Claudia Leo表示，作為華埠的老牌酒樓，金豐擁有800個室內餐位，在此前室內用餐限制開放時期，酒樓嚴格遵守防疫措施，只開放了三分之一的室內堂食；自疫情開始以來，餐廳已經解雇了150多名員工，經營艱難。

如今冬天已至，加上室內堂食再被禁，金豐再次面臨經營窘境，戶外用餐的帳篷在近日暴雪天中遭到損壞；Claudia Leo表示，他們曾申請外賣應用軟體Grubhub的過冬資助，但因「有太多餐廳申請」，遭到拒絕。

市樓宇局最近到訪查看情況，表示限期兩周修葺好損毀的戶外用餐區，否則就須移除；但對金豐來說，除了外賣，有限的戶外餐位艱難經營的重要途徑。

Claudia Leo說，重建的費用需5000至8000元，但餐廳目前可以用來修葺餐位的資金「為零」，所有的資金都用於支付水電費以及員工工資。

金豐表示，所有捐款都將用於搭建帶有供暖設備的餐位，並會在社交媒體上向捐贈者報備情況，有意的民眾可登錄網址https://gofund.me/9608c3dd，了解更多詳情。