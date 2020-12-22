皇后區3死民宅大火 疑人為縱火

艾姆赫斯特華人所有的一棟民宅發生大火，導致三人死亡、四人受傷。(ABC7視頻截圖)

皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)一棟住宅19日凌晨發生三級火災，燒毀房屋，導致三名住戶喪生、四人受傷；執法人員21日表示，調查過程中在該民宅內發現了助燃劑，表明大火很可能是有人故意放火，目前尚未確定嫌犯，仍在進一步調查；而這棟三家庭住宅在成為法拍屋後，今年初由一家華人 註冊的公司買下。

根據市消防局的信息，位於艾姆赫斯特48大道 90-31號的三層樓住宅，19日清晨5時30分左右發生火災，火勢在半小時內迅速蔓延，發展成三級大火；消防局出動140餘名消防員及多輛雲梯車，在上午9時前控制住火勢。

消防員在二樓發現有兩名住戶死亡，三樓有一人死亡；大火還導致四人受傷，包括兩名消防員，旁邊的兩棟民宅也受到波及。

這場致命大火最初被認為可能是電線走火導致，不過調查人員21日表示，市消防局的一隻搜救犬在火災現場發現到一種助燃劑，火災有可能是人為縱火；此外，發現的一段視頻還記錄了一名男子在著火前進入該民宅，並在大火燃起前走了出來。執法人員已拿到搜查令，作進一步調查。

這棟住宅報住八人，但三名死者並不在這八人之列，警方尚未確認三名死者的身分；據鄰居們表示，其中兩名死者事發時被二樓一個鎖著的門困住；消防局表示，此事故的調查仍在初期階段，正在進一步調查。

根據市樓宇局(DOB)的信息，自2010年以來，此住宅被市樓宇局指出27項違規，包括非法改造等，但僅解決了其中的一項，由於大多違規遲遲未解決，樓宇局多次傳訊，對屋主的罰款總額已達到21萬7000元。

這棟三家庭住宅曾在2018年因非法改建地下室成六間臥室，被當局罰款並強制清空，清空令在火災發生時仍有效；去年和今年初，都有人向樓宇局投訴，稱有幾十人住在房子裡；檢查人員最近一次到該住宅檢查是今年5月，自那之後未收到投訴。

根據房屋紀錄，此民宅建於1960年，至今已多次易主，目前由一家有限責任公司擁有，該公司於今年2月以120萬8150元購下這棟法拍屋；信息顯示，該公司的註冊代理人為華人Eric Chen。