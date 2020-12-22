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亞裔遇歧視騷擾 未留證據仍可報案

記者顏嘉瑩／紐約報導
市警、人權局等多部門聯合舉辦「反亞裔仇恨犯罪法律講座」。(截自視訊會議)
市警、人權局等多部門聯合舉辦「反亞裔仇恨犯罪法律講座」。(截自視訊會議)

全美亞裔在新冠肺炎疫情期間遭遇不少種族歧視案件，紐約市警還成立了「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)專門負責處理亞裔仇恨犯罪事件；由市警和人權局等代表21日指出，遭歧視性攻擊時就算沒有留下確鑿證據，也可以投訴舉報，也可匿名舉報，鼓勵民眾積極發聲維權。

由市議員陳倩雯辦公室、紐約中華公所、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、紐約市警亞裔仇恨犯罪工作組、紐約市人權局，以及Gotlin & Jaffe律師事務所共同舉辦的「反亞裔仇恨犯罪法律講座」21日在線上舉行。

市人權局華裔專員馮郁雯表示，大部分的案件都屬於「歧視性騷擾」，定義為民眾因為種族、年齡、性侵向等受到言語上的威脅、暴力，或是財物遭到損害等。

她說，很多民眾在遭遇類似事件時，認為「沒有受傷」且沒有證據，就無法投訴，但事實上，向市人權局舉報不需證據，也可匿名舉報，且「如果對方有推你、把手機打下來造成財物損傷，都算是歧視性騷擾，甚至構成仇恨犯罪。」

根據市人權局，從今年2月1日至9月30日，566宗與疫情相關的歧視案中，有184起是針對亞裔，比例高達33%，較去年同期的26起增加了七倍；馮郁雯說，該局也有目擊者訓練，教導民眾在看到類似事件發生時，可以透過什麼方式來保護受害人。

亞裔仇恨犯罪工作組第二協調官羅騰(Steve Luo)則說，亞裔在遭遇歧視後，不敢打911報案，因為「不會說英文」，他強調，該小組有中文、廣東話、台山話等多種語言，民眾在打電話後可和接線生要求翻譯，用自己最擅長的語言與警方溝通，且不問移民身分。

亞裔仇恨犯罪工作組警佐譚啟文則說，該工作組還有社交媒體，民眾可利用推特、電郵方式以中文的方式報案，推特報案可至@NYPDAsianHCTF；電郵報案則可傳送至[email protected]

律師高特林(Daniel Gotlin)說，華裔民眾在遇到不平等事件多不發聲，「但你不能什麼都不做，然後希望這樣的狀況有一天會改變，如果什麼都不做的話，什麼事情都不會改變」；他表示，社區應該要主動、不應被動，如果有任何事情發生，都應該馬上跟相關部門聯絡，否則類似的事件可能會再發生。

亞裔 紐約市 仇恨犯罪

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