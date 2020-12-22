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撫慰學子疫情創傷 紐約市府推心理健康計畫

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪(右)、第一夫人麥克蕾(左)公布2021學年學生心理健康支持計畫。（市長辦公室提供）
市長白思豪(右)、第一夫人麥克蕾(左)公布2021學年學生心理健康支持計畫。（市長辦公室提供）

為幫助在疫情中受到創傷的學生恢復心理健康，市長白思豪(Bill de Blasio)、第一夫人麥克蕾(Chirlane McCray)、教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)21日公布2021學年學生心理健康支持計畫，第一階段將針對全市27個疫情最嚴重的社區，隨後將推廣到全市；他還提醒家長，特殊高中考試(SHSAT)即日起開始報名，考試將於27日舉行。

為彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度，市教育局此前將啟動「2021年學生成就計畫」(2021 Student Achievement Plan)的項目；白思豪表示，心理健康支持計畫為「2021年學生成就計畫」的一部分，「學生們在疫情中受到創傷，我們需要全方位幫助他們。」

根據計畫，學校將向學生發放問卷調查，詢問學生疫情中的總體感受以及如何與家人朋友相處；根據學生的回答，學校將根據不同學生的問題，聯絡學生本人及其家長，由社工、社區組織或市府「茁壯紐約」(ThriveNYC)項目為他們提供心理健康諮詢服務；教育局將招聘150名社工，預計第一階段將惠及27個社區的38萬學生，共830所公校。

此外，市府日前宣布特殊高中考試將於明年1月27日舉行，白思豪提醒家長從21日起就可報名，報名時間持續至明年1月15日；市府表示，基本上全市八所特殊高中的招生方式將保持不變，學生將在所在的初中參加SHSAT考試；拉瓜地亞音樂藝術表演高中(LaGuardia H)的面試，將在明年以線上形式進行。

疫情 教育局 白思豪

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