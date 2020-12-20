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市警五分局長 感謝華埠民眾支持

記者張晨／紐約報導
張保羅感謝2020年轄區民眾對五分局的支持。(記者張晨／攝影)
張保羅感謝2020年轄區民眾對五分局的支持。(記者張晨／攝影)

華埠市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)接受本報記者訪問表示，感謝華埠社區一年來對五分局的支持，正是因民眾作堅強後盾，才能使警民關係和諧，警務和治安更進一步提升。

張保羅表示，在充滿挑戰和動盪的2020年即將結束之際，再次感恩自己能在這個「多元化和包容、尊重的社區」服務，他敬佩每位轄區民眾展現出的力量和韌性。

「大家在未知的前景中依然保持樂觀，努力工作，這就是華埠的特殊之處，它將成為紐約市疫情中恢復的燈塔。 」張保羅表示，從疫情開始之初，華埠許多個人與社區組織向五分局捐贈物資，不僅捐贈防疫用品，還有食品、藥物等。

而6月反警示威與削減預算發生後，五分局忙於協調與維護示威活動產生的治安問題；張保羅表示，華埠民眾表現出一如既往的支持，「這讓我覺得我們做得還不夠，許多人站出來表示支持警察，五分局所有警員都是幸運的。」他說，在共同度過難關時，沒有任何難以克服的障礙，讓他備感慶幸。

張保羅表示，2020年在疫情、大選和重要的社會對話中，一切都變得比以往更複雜，但是在共同承擔責任和信任的基礎上，五分局與華埠建立持久關係，同時也解決了犯罪問題，「五分局轄區是全市最好的地區」。

張保羅表示，他謹代表五分局的每位警員，向在這一不平凡的一年中，與五分局並肩站立的每個人表示由衷感謝，「期待我們在2021年繼續合作，一如既往，五分局也隨時在這裡為您服務。」

華埠 疫情 紐約市

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