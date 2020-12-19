不少華人居住 貝瑞吉老人公寓火災5傷

布碌崙貝瑞吉一棟有不少華人居住的老人公寓14日傍晚發生火災，儘管火勢在短時間內便取得控制，仍造成五名居民遭遇不同程度的受傷。(取自citizen截圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉一棟有不少華人 居住的老人公寓14日傍晚發生火災，火勢雖在短時間內控制，仍造成五名居民受傷；據市消防局(FDNY)初步調查，火源發生於樓內西邊第十層的一間公寓單位內，起火主因仍在調查。

火災發生於14日傍晚5時左右，位於貝瑞吉Shore路9000號「Shore Hill」老人公寓突發火警，不久後多輛消防車和警車相繼抵達現場；超過50多名消防員在現場救火，大約一小時後控制住火勢，但直到火苗完全熄滅以後，當局才允許居民回家。

當局表示，消防員抵達後即刻疏散樓內居民，火災造成五人受傷，其中四人送往布碌崙紐約大學 朗格醫院(NYU Langone-Brooklyn)接受治療，一人輕傷僅在現場簡單包紮；一名發言人表示，火源發生於該棟樓西邊第十層的一間單位內，起火原因仍須進一步調查。

據了解，紐約大學朗格醫院在該棟樓內設有診所，醫院一名發言人表示，診所沒有受到火災影響，目前照常開放，有需要醫療服務的民眾可照樣前往諮詢。

一名住在附近的華裔民眾指出，事發時聽到消防車路過便探出門外查看，當時並未看到大樓冒煙或很大的火勢，猜測只是小火；她也提到這棟老人公寓有很多華人居住，曾有一名迷路的華婦在家周圍徘徊，最終把她給送回家，對此當局未透露受害者信息，但表示所有人都情況穩定，沒有生命危險。