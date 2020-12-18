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法拉盛商改區除雪 清潔工不辭辛勞

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商改區的清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(法拉盛商改區提供)
法拉盛商改區的清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(法拉盛商改區提供)

暴風雪襲紐約，法拉盛商業改進區的清潔工仍堅持工作，一些員工17日凌晨4時30分就離家乘車，準時於早7時前到崗，趕在民眾上班前清潔乾淨道路交口的積雪；雖然工作辛苦，但他們表示，只要聽到路人的感謝，就覺得一切都值得。

影音來源：記者牟蘭

清潔工約翰遜(Vernon Johnson)表示，因喜歡法拉盛的社區氛圍，他於兩年前加入法拉盛商改區；他的工作就是維持街道整潔、美觀，清掃街道、更換垃圾袋是他的主要工作；無論晴雨，也無懼疫情，他與同儕都堅持在一線打掃社區。

約翰遜說，為了按時上班，他17日清晨6時就冒著風雪出門，趕在民眾上班前，清潔乾淨路面的積雪；工作時，他帶著帽子、手套與口罩，穿著商改區的工作服，不斷清潔路面積雪，雖然辛苦，但他說，很多路人都體會到清潔工的辛苦，紛紛到身邊說聲謝謝。

對於工作環境，約翰遜表示，雖然夏天炎熱、冬天寒冷，疫情期間還可能被傳染病毒，但他說，保證社區整潔是自己的工作，只要做好防範措施，就能解決這些難題，「夏天帶礦泉水，冬天穿厚一點，疫情高峰期做好防護，沒什麼好擔心的」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧17日表示，商改區目前有九名非華裔清潔工，絕大多數從疫情爆發後，就一直堅守崗位，從每天上午7時開始，工作到下午4時，負責法拉盛市中心25條街道的清潔，「他們愛這份工作，維持街道整潔已經變成他們的使命」。

余鈿崧說，為了在暴風雪後清潔轄區，17日幾乎全員上班，從清早7時開始打掃街道；他說，一些員工住在歐松公園(Ozone Park)，他們需要凌晨4時左右就搭乘公共交通工具，才能按時到崗。

據余鈿崧介紹，17日的清潔工作分為兩組人，其中一組負責鏟雪，另一組負責更換垃圾袋，僅用了兩個小時左右，就為路人清潔出安全的道路，「最辛苦的是，市衛生局的鏟雪車會定時清掃馬路積雪，清掃好的路面又被鏟雪車推滿積雪，他們只能重新開工」。

余鈿崧說，這些清潔人員時薪不高，但要堅持在炎夏與嚴寒中工作，一些員工已服務法拉盛十年，為感謝他們的長期對社區的貢獻，法拉盛商改區董事會17日為他們購買午餐與咖啡，送去溫暖。

法拉盛商改區清潔工約翰遜，17日在法拉盛街頭鏟雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工約翰遜，17日在法拉盛街頭鏟雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的商家清掃路面積雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的商家清掃路面積雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工潔西卡，在暴風雪中鏟雪、更換垃圾袋。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工潔西卡，在暴風雪中鏟雪、更換垃圾袋。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工約翰遜(右)與同事，17日在法拉盛街頭鏟雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工約翰遜(右)與同事，17日在法拉盛街頭鏟雪。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(法拉盛商改區提供)
法拉盛商改區清潔工，17日清掃法拉盛路面的積雪。(法拉盛商改區提供)

法拉盛 商改區 疫情

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