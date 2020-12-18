暴雪後生意蕭條 華埠冷清

雪後放晴，但華埠街道仍是空蕩蕩。(記者顏嘉瑩/攝影)

暴風雪襲紐約，直到17日上午才停歇；曼哈頓華埠 街上冷冷清清，多數商店、餐館也關門未營業、一片蕭條；不過，17日全市公校校園關閉，改為全網課，也有家長趁著人少，帶著孩子到附近公園玩雪、堆雪人，成為疫情 下的小確幸。

由於積雪導致路面濕滑，17日華埠街道行人明顯變少，一條路上只能看到零星幾個行人，雖然市長白思豪(Bill de Blasio)當日宣布，曼哈頓的鏟雪基本完成，餐館當晚可恢復戶外營業，但華埠多餐館業者表示，路上沒人，加上氣溫仍低，部分決定仍只做外賣，另部分業者則提早打烊。

中餐館「大福星」經理李女士表示，暴雪讓餐館生意明顯下滑，比前幾天的生意還要再少一半，因此該餐館在17日決定提早半小時，在晚9時就關門，「生意真的很差，收入連付房租的錢都不夠」。

新和合飯店員工姚先生則說，該餐館在16日一整天約僅有十單，17日狀況則更差；他說，即便下午已停止下雪，路上積雪讓地面濕滑，民眾更不願意出門，多待在家，連外賣的生意也相當差。

禮品店Lurei Trading Inc業主李荼婭則是趁中午有空時，到店門口掃雪；她表示，疫情加上暴雪，禮品店要做生意，根本是「想都不用想」，不過擔心行人安全，她仍趁著雪停時來掃雪，還給行人一個安全的人行道；「就算沒有生意，我們還是要將心比心、為社區服務，在疫情間為大家帶來一些溫暖、一些希望。」

暴雪令業者苦惱生意，不過對於孩子來說，看到大雪後，一掃疫情間只能待在家、無法出去玩的苦悶，紛紛穿著大衣，帶著冬帽、手套，一起享受大自然帶來的禮物。

華埠家長陳Kailin在吃完午飯後，帶著兩個兒子到羅斯福公園玩，他說，疫情間兩個兒子都在家上網課，失去了社交生活，且疫情期間也沒有什麼地方能去玩，下了大雪之後看到街上的人變少，三人決定出門玩雪，享受疫情間的小確幸。

張Amy和友人一起花了兩個小時堆了一個雪人，並幫雪人取名叫做「和平」；她說，雪後放晴，紐約市 會逐漸恢復生機，希望這場雪能夠成為瑞雪，帶來好兆頭、好意象，讓紐約乃至全世界，都快點脫離疫情陰霾。