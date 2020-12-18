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華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

記者金春香／紐約報導
一位華裔母親在紐約聘請律師，希望能讓關押在移民監獄的兒子獲釋；圖為日前移民團體在ICE大樓前抗議。(美聯社)
一位華裔母親在紐約聘請律師，希望能讓關押在移民監獄的兒子獲釋；圖為日前移民團體在ICE大樓前抗議。(美聯社)

一名22歲的華裔男青年上月在家中被移民及海關執法局(ICE)探員拘捕，關在德州移民監獄，而該監獄目前有新冠確診病例，令其母親非常擔憂兒子被感染，目前紐約移民律師代表其向ICE致信，要求在人道主義、華青本月即將從大學畢業，以及他目前是家中主幹等因素考量下，讓其獲得保釋。

華青的母親馮女士表示，自己十年前帶著12歲的兒子來到美國，定居在德州聖安東尼奧(San Antonio)，多年來她多次嘗試申請政庇，但都被拒絕，由於她申請政庇時將兒子也作為共同申請人，二人都身負遞解令，她的小兒子是在美國出生，是家中唯一的公民。

11月的一天，ICE突然上門將馮女士和大兒子拘捕，由於馮女士有小兒子要照顧，ICE將其釋放，卻將大兒子關到移民監獄，數十天來她十分擔心兒子的情況，而該監獄內有新冠案例，更令她每天都擔驚受怕，她也害怕在美國待了十年的兒子被遞解回中國後，難以適應那裡的生活。

移民律師高泰(Theodore Cox)日前已經致信ICE德州辦公室，申請將華青釋放，他指出，正在德州大學攻讀網路安全專業的華青本應在12月畢業，他在校成績良好，也曾獲得獎學金，並積極參加課後活動，他和家人都非常嚮往這個月的畢業儀式，而如今他若不能被及時釋放，很可能無法順利畢業。

高泰指出，華青所被關押的南德州監獄(South Texas Detention Complex)已有多起新冠案例，而病毒又極易在監獄等人口密集、衛生條件較差的地方傳播，出於安全考慮，華青應該被釋放。

此外，高泰稱華青是一名基督徒，多年來參加當地教會活動，而目前22歲的他也已經擔負起照顧母親和弟弟的責任，從未有過犯罪紀錄的他若能被釋放，將回家繼續與家人同住，繼續擔負照顧家人的責任。

高泰另外指出，由於華青已經在美國居住超過十年，美中關係也不容樂觀，如果他被遞解，中國方面很可能不會為其發放任何旅行文件；高泰在申請文件中表示希望華青能夠獲得自保釋放。

根據聖安東尼奧快報(San Antonio Express-News)報導，德州的多個移民監獄從疫情爆發以來，成為疫情傳播的溫床，至今已有至少7800人感染，至少八人死亡；且由於檢測與隔離力度不夠，一些被遞解的人在回到各自國家後，被查出確診，造成病毒進一步傳播。

監獄 德州 移民

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