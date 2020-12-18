禁快餐業主惡意解雇員工法 紐約市議會通過

市議會17日通過法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間；圖為曼哈頓一間餐廳的戶外用餐區。(Getty Images)

新冠疫情 導致紐約市 餐館業深受打擊，快餐業員工成為支撐餐館業和服務市民飲食的中堅力量；市議會17日舉行全體會議，通過維護快餐業員工權益的兩項法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間，法案將於六個月後生效；市議會還通過兩項教育相關法案，要求教育局 提供更多有關遠程教學的數據，提升透明度。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，目前紐約市疫情仍在反彈，仍處於最艱難的時刻，因此更有必要保護快餐業員工等弱勢群體的權益；市議員蘭德(Brad Lander)提出法案，禁止快餐業雇主在員工沒有出現工作疏失或不端行為的情況下，開除雇員或減少工作時間；若要解雇，老闆須向雇員出示書面解職原因，被炒員工也有權討回被拖欠的工資。

蘭德表示，快餐業員工是疫情期間為社區服務的一線人員，很多人冒著健康和安全風險拚命工作；但是很多員工的工作崗位並不穩定，有65%的人表示雇主曾無理由減少工作時間，「我們需要立法關注他們在職場的公平和健康。」

另一項法案則由市議員亞當斯(Adrienne Adams)提出，禁止快餐業雇主在沒有正當財務或運營理由的情況下開除員工；正當理由包括全面或部分關店以及因產量、營收、利潤下滑導致的組織架構調整，在此情況下若要開除員工，雇主須根據員工年資從長到短的順序解聘員工，先開除年資最短的。

市議會還通過兩項教育相關法案；其中，由公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出的法案，要求教育局每月在其網站上公布遠程學習學生的出勤率數據，數據須根據各學校、學區、年級、族裔等分類；市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)的法案，則要求教育局提供遠程教學的更多報告，如英語水平不佳的學生情況、如何確保監獄學生遠程學習、教育局的遠程教育設備採購分發情況等；以上兩項法案均立即生效。