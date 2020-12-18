我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

禁快餐業主惡意解雇員工法 紐約市議會通過

記者和釗宇／紐約報導
市議會17日通過法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間；圖為曼哈頓一間餐廳的戶外用餐區。(Getty Images)
市議會17日通過法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間；圖為曼哈頓一間餐廳的戶外用餐區。(Getty Images)

新冠疫情導致紐約市餐館業深受打擊，快餐業員工成為支撐餐館業和服務市民飲食的中堅力量；市議會17日舉行全體會議，通過維護快餐業員工權益的兩項法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間，法案將於六個月後生效；市議會還通過兩項教育相關法案，要求教育局提供更多有關遠程教學的數據，提升透明度。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，目前紐約市疫情仍在反彈，仍處於最艱難的時刻，因此更有必要保護快餐業員工等弱勢群體的權益；市議員蘭德(Brad Lander)提出法案，禁止快餐業雇主在員工沒有出現工作疏失或不端行為的情況下，開除雇員或減少工作時間；若要解雇，老闆須向雇員出示書面解職原因，被炒員工也有權討回被拖欠的工資。

蘭德表示，快餐業員工是疫情期間為社區服務的一線人員，很多人冒著健康和安全風險拚命工作；但是很多員工的工作崗位並不穩定，有65%的人表示雇主曾無理由減少工作時間，「我們需要立法關注他們在職場的公平和健康。」

另一項法案則由市議員亞當斯(Adrienne Adams)提出，禁止快餐業雇主在沒有正當財務或運營理由的情況下開除員工；正當理由包括全面或部分關店以及因產量、營收、利潤下滑導致的組織架構調整，在此情況下若要開除員工，雇主須根據員工年資從長到短的順序解聘員工，先開除年資最短的。

市議會還通過兩項教育相關法案；其中，由公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出的法案，要求教育局每月在其網站上公布遠程學習學生的出勤率數據，數據須根據各學校、學區、年級、族裔等分類；市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)的法案，則要求教育局提供遠程教學的更多報告，如英語水平不佳的學生情況、如何確保監獄學生遠程學習、教育局的遠程教育設備採購分發情況等；以上兩項法案均立即生效。

市議會通過法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間。（記者和釗宇...
市議會通過法案，禁止快餐業雇主無正當理由解雇員工或縮員工的工作時間。（記者和釗宇／攝影）

教育局 紐約市 疫情

上一則

2016年來最大雪 紐約迅速恢復正常

下一則

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

延伸閱讀

新州議會通過大麻合法化法案

新州議會通過大麻合法化法案
紐約市暫停公校仍開 教師工會批不負責任

紐約市暫停公校仍開 教師工會批不負責任
疫情比不過住房剛需 這個華人區新建將有大動作

疫情比不過住房剛需 這個華人區新建將有大動作
紐約市最差房東榜 移民社區占比高

紐約市最差房東榜 移民社區占比高

紐約市最差房東榜 移民社區占比最高 NYCHA連三年在冊

紐約市最差房東榜 移民社區占比最高 NYCHA連三年在冊
防慘況再現 公益維護人促令居家避疫

防慘況再現 公益維護人促令居家避疫

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53

1張圖／紐約州單日新增確診又破萬 120人病亡

2020-12-17 20:10
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋