涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年

皇后區法拉盛27歲華裔男子楊英航(Yinghang Yang，音譯，又名James Yang) 涉嫌內幕交易被捕，17日通過視頻出庭，對證券 詐欺罪認罪，承認在2019年從受雇的公司竊取非公開信息進行一系列證券交易，從中獲利超過90萬元；法官將擇日宣布量刑，最高刑期可達20年。

楊英航自2018年9月以來，受雇於一家專門從事財務分析的曼哈頓上市公司，該公司發布幾種市場指數，包括基於在紐約 證券交易所(NYSE)或那斯達克(NASDAQ)上市的公司集團的美國股票市場指數；他涉嫌於2019年4月至2019年10月間根據任職公司所獲得的非公開信息，在一名同夥的帳戶中進行證券交易。

楊英航9月在家中被捕，檢方指出，在上述這段時間內，被告同夥的帳戶中先後進行了13筆證券交易，共產生超過90萬元的利潤，其中一些已轉移到楊英航持有的三個不同的銀行帳戶中；之後他將這些帳戶中的資金用於個人支出，包括信用卡付款，償還學生貸款以及在他自己的股票帳戶中的交易。

楊英航17日透過視頻在布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院出庭，代表律師提到，楊英航為美國公民 、可說流利英文，但當天仍然有華文翻譯員在場協助，確保他清楚所有流程；楊英航在接受法官問話時也提到，他的最高教育是在美國大學取得的金融科碩士學位。

他隨即表示放棄大陪審團起訴，經法官再三確認後，他便對證券詐欺罪名表示認罪；楊英航表示，27年以來都和父母居住在一起，他們教育孩子要做一個正直的人，但是自己誤入歧途，「沒人逼迫我這麼做」。他表示為此感到非常慚愧，願意歸還所有的錢，並進行補償。

楊英航最高可面臨20年監禁、服完刑後監管行為三年、最高罰款500萬元。