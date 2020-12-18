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移民系統破壞殆盡 維權組織籲拜登修正

記者金春香／紐約報導
紐約移民聯盟促拜登政府修正破碎移民系統。（紐約移民聯盟提供）
紐約移民聯盟促拜登政府修正破碎移民系統。（紐約移民聯盟提供）

紐約移民聯盟(NYIC)本周啟動網路廣告活動，要求總統當選人拜登(Joe Biden)上任後，帶領新一屆政府糾正川普總統治下四年遭到嚴重破壞的移民系統。

紐約移民聯盟提出四點要求，一是恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)，二是廢除穆斯林國家旅行禁令，三是立即停止針對非法移民的執法和遞解，四是加速1100萬名擁有成為公民資格的移民的入籍程序。

紐約移民聯盟臨時行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，此次選舉顯示出來的事實就是，近30年來移民和少數族裔首次在投票中發揮出重要作用，使川普敗選；他指出，尤其在紐約，有數千名首次投票的新移民，明白什麼對紐約乃至美國更重要，是移民選出了拜登、副總統賀錦麗(Kamala Harris)和眾多民主黨國會參議院和眾議院席位。

阿瓦德說，如今人們已經準備好迎接新一屆聯邦政府，也需要新政府立即行動，保證數以萬計移民家庭不被分離，確保移民獲得公正對待，取消川普政府頒布的多項歧視性移民政策，修正已經破裂的移民系統。

拜登此前曾承諾，在上任後100天內，會取消45個具有排外性的移民政策，比如會取消公共負擔政策，取消難民禁令，支持夢想生，停止在美國和墨西哥之間建牆等。

移民家庭 紐約 拜登

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