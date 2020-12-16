拒絕社區貴族化 逾60組織市政廳示威

包括民權中心(MinKwon Center)、華人職工會、保護日落公園聯盟(Protect Sunset Park)在內的60多個社區組織，16日在曼哈頓的市政廳前示威，反對紐約市 通過任何土地用途重新規畫，指出這些土改案令更多豪華樓宇在勞工 家庭社區內興建，導致社區不斷貴族化，勞工階層生活日益艱難。

示威者指出，近來包括法拉盛 、日落公園和下東城等多處華裔聚居社區豪華開發案迭出，譬如最近的「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)豪華開發項目為獲得部分土地的重新規畫申請，已經獲得紐約市都市規畫委員會批准通過，開發案也在市議會獲得通過；而布碌崙(布魯克林)工業城(Industry City)土地用途重新規畫也在過去數月引發巨大爭議，不過在反對聲中，業主撤銷土改申請。

民權中心住房計畫負責人Seonae Byeon表示，如今不僅僅是法拉盛在獨自對抗市府的歧視性土地重新規畫，全市眾多社區都面臨相同問題；Byeon說，這些土改案正在毀滅草根社區，讓社區不斷貴族化，越來越多的小商家因無法負擔房租而關閉，而勞工也日益難以負擔飛漲的房租。

「這些豪華開發樓宇沒有為社區民眾提供足夠的可負擔住房，而開發商卻能得到稅收優惠、特殊許可等眾多好處。」她強調，任何開發計畫都應從社區角度出發考慮，因為民眾才是這些計畫的直接受影響者。

華人職工會幹事寧子舜則指出，雖然社區在下東城兩橋社區(Two Bridges)豪宅建案上暫時獲得勝利，但華埠和下東城仍然受到此前東村土改計畫通過後帶來的影響，越來越多的高樓都移到下東城興建。

當天60多個與會組織的代表呼籲，要求市府停止一切土改案，拒絕豪華建案，拒絕打著「可負擔」旗號、實際上卻在不斷加劇社區貴族化的開發案，也不應在疫情未結束前繼續通過網路會議來通過土改申請，應等到可以舉行現場公聽會時，再對申請進行討論。