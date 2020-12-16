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紐約艾姆赫斯特醫院 首個市立醫院接種新冠疫苗

記者牟蘭／紐約報導
艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗。(市長辦公室提供)
艾姆赫斯特醫院16日作為首個市立醫院接種新冠疫苗。(市長辦公室提供)

曾在疫情高峰期成為「震中」艾姆赫斯特醫院，16日作為首個市立醫院，為兩名醫院員工接種新冠疫苗；見證整個接種過程的市長白思豪(Bill de Blasio)稱讚艾姆赫斯特醫院是「英雄之地」，他表示，整個皇后區，甚至整個美國都應為這家醫院的醫護人員抗疫辛勤工作感到自豪。

艾姆赫斯特醫院16日起分發日前收到的輝瑞(Pfizer)藥廠出產的新冠疫苗，該院環保辦公室(Environmental Services Department)的威蓮姆(Kelly William)，以及急診室醫生助理德爾加多(Veronica Delgado)，在同儕與患者的掌聲中，施打兩劑疫苗中的第一劑。

今年55歲的德爾加多由市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)施打第一針疫苗，接種後，她表示，希望每個民眾都能盡快接種疫苗，讓生活回歸到正軌；她說，自己想傳遞給非醫護人員的信息是，打疫苗前一定要做好研究，但千萬不要對疫苗心存恐懼，更不要從臉書上試圖了解任何相關信息

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，全市11家公立醫院均已接收到新冠疫苗，在未來三周內，他們將為艾姆赫斯特的絕多數員工接種疫苗，「目前我們能(通過接種疫苗)趕走病毒，有能力保護艾姆赫斯特的英雄們」。

根據市府消息，紐約市有五家醫院於14日收到疫苗，37家醫院15日收到疫苗，至截稿前共有1600名醫護人員接種疫苗；市立醫院已雇用了62名護士，為醫院的工作人員接種新冠疫苗，計畫先為直接接觸新冠病毒的醫護人員施打疫苗，再根據疫苗可能產生的副作用，分發給剩餘醫護人員接種。

今年3月疫情在紐約爆發後，艾姆赫斯特醫院最先成為震中，大量確診患者等不及救治，就在急診室離世，其中一天內，有13名染疫患者因病情加重而不幸離世，醫護人員甚至以「末世來臨」形容當時的慘況。

白思豪出席當天活動中表示，艾姆赫斯特醫院作為全國曾經疫情震中，遭受病毒的肆虐，而該院醫護人員不畏感染、不懈戰鬥，稱讚該院就是「英雄之地」，再次感謝醫護人員辛勤工作；他說，艾姆赫斯特醫院作為首個市立醫院接種疫苗意義非凡，他很榮幸見證這一重要時刻。

根據市府16日消息，截止15日，紐約市新增2785例確診患者，新增195名醫院治療的染疫患者，平均七天的陽性率為5.71%。

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