我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

長島4萬戶恐斷電 電力公司嚴陣以待

記者朱蕾／紐約報導
長島兩郡政府已為暴風雪做好準備，圖為降雪預報。(News 12視頻截圖)
長島兩郡政府已為暴風雪做好準備，圖為降雪預報。(News 12視頻截圖)

紐約長島部分地區預計16日至17日恐迎來最深達14吋的降雪，沿海地區風速最高每小時40至50哩；長島納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)15日宣布暴風雪應對計畫，提醒民眾暴風雪來襲時盡量不要外出。長島電力局(LIPA)預計這場暴風雪可能導致多達4萬戶斷電，他們正在密切追蹤天氣及監督PSEG電力公司的應對情況。

兩郡政府都要求民眾在暴風雪期間在家工作或提早回家，以便工作人員可以清理道路。

PSEG電力公司15日在聲明中表示，大雪和強風可能會導致樹枝折斷並破壞電線，該公司已做好準備，要求外部人員協助數百名電線工人修復可能發生的斷電；如果需要，該公司會在風暴期間啟動中斷通信流程的「增強」功能，屆時致電報告故障的客戶將收到一條消息，指公司正在「評估問題的情況」，而不是收到估計的恢復時間。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，預計該郡部分地區可能會出現最多14吋的降雪，郡政府已準備87輛清雪卡車、2萬1400噸鹽和850噸沙，用來雪後迅速清理路面；郡緊急管理辦公室(The Office of Emergency Management)16日早7時開始工作，一直到暴風雪結束。

位於坎蒂格公園(Cantiague Park)、旺托公園(Wantagh Park)和米切爾體育館(Mitchel Athletic Complex)的取暖中心，16日和17日的早8時至晚6時向所有納蘇郡民眾開放。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，強風可能導致停電，該郡正在與供電公司PSEG長島緊密合作準備應對；他還說，去年冬天降雪少，該郡積累了大量鹽，能夠應對這場暴風雪。

根據氣象預報，長島16日(周三)下午4時左右開始下雪或雨夾雪，持續約15小時，16日晚9時至17日早9時將出現最大降雪，能見度不到0.25哩，納蘇郡西北部降雪量最大，蘇福克郡東端(East End)最小，17日中午逐漸減小；納蘇郡和蘇福克郡西部地區積雪可能深達13吋，蘇福克郡東部部分地區降雪量至少七至九吋。

庫倫(講話者)在記者會上宣布納蘇郡的暴風雪應對計畫。(納蘇郡郡長辦公室提供)
庫倫(講話者)在記者會上宣布納蘇郡的暴風雪應對計畫。(納蘇郡郡長辦公室提供)

暴風雪 降雪 長島

上一則

華女皇后區街頭遭搶iPhone 12 被推倒腿部受傷

下一則

紐約市2021選舉開跑 相對基金添柴火

延伸閱讀

大華府周三迎大雪 部分地區最高降雪18吋

大華府周三迎大雪 部分地區最高降雪18吋
紐約長島部分地區或有14吋降雪 兩郡政府已備應對計畫

紐約長島部分地區或有14吋降雪 兩郡政府已備應對計畫
風暴導致長島大停電 電力局向供電公司求償7000萬

風暴導致長島大停電 電力局向供電公司求償7000萬
長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加
長島納蘇郡長：不關堂食 全力保護小商家

長島納蘇郡長：不關堂食 全力保護小商家
焚風又起 南加萬戶斷電 19萬居民面臨隨時斷電風險

焚風又起 南加萬戶斷電 19萬居民面臨隨時斷電風險

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診破萬人 染疫總數破79萬

2020-12-15 20:40
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底