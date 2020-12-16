長島4萬戶恐斷電 電力公司嚴陣以待

長島兩郡政府已為暴風雪做好準備，圖為降雪預報。(News 12視頻截圖)

紐約長島 部分地區預計16日至17日恐迎來最深達14吋的降雪 ，沿海地區風速最高每小時40至50哩；長島納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)15日宣布暴風雪 應對計畫，提醒民眾暴風雪來襲時盡量不要外出。長島電力局(LIPA)預計這場暴風雪可能導致多達4萬戶斷電，他們正在密切追蹤天氣及監督PSEG電力公司的應對情況。

兩郡政府都要求民眾在暴風雪期間在家工作或提早回家，以便工作人員可以清理道路。

PSEG電力公司15日在聲明中表示，大雪和強風可能會導致樹枝折斷並破壞電線，該公司已做好準備，要求外部人員協助數百名電線工人修復可能發生的斷電；如果需要，該公司會在風暴期間啟動中斷通信流程的「增強」功能，屆時致電報告故障的客戶將收到一條消息，指公司正在「評估問題的情況」，而不是收到估計的恢復時間。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，預計該郡部分地區可能會出現最多14吋的降雪，郡政府已準備87輛清雪卡車、2萬1400噸鹽和850噸沙，用來雪後迅速清理路面；郡緊急管理辦公室(The Office of Emergency Management)16日早7時開始工作，一直到暴風雪結束。

位於坎蒂格公園(Cantiague Park)、旺托公園(Wantagh Park)和米切爾體育館(Mitchel Athletic Complex)的取暖中心，16日和17日的早8時至晚6時向所有納蘇郡民眾開放。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，強風可能導致停電，該郡正在與供電公司PSEG長島緊密合作準備應對；他還說，去年冬天降雪少，該郡積累了大量鹽，能夠應對這場暴風雪。

根據氣象預報，長島16日(周三)下午4時左右開始下雪或雨夾雪，持續約15小時，16日晚9時至17日早9時將出現最大降雪，能見度不到0.25哩，納蘇郡西北部降雪量最大，蘇福克郡東端(East End)最小，17日中午逐漸減小；納蘇郡和蘇福克郡西部地區積雪可能深達13吋，蘇福克郡東部部分地區降雪量至少七至九吋。