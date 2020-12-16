研究：紐約市淨流失7萬人口 經損340億

疫情致超357萬人遷離紐約市，而遷入者多為低收入，全市經濟損失達340億元。(記者張晨／攝影)

根據位置分析公司Unacast於15日發布一項研究顯示，在新冠疫情期間，約有357萬人遷離紐約市 ，取而代之的則是350萬的低收入者；紐約市淨流失了7萬人口，造成全市經濟損失達340億元。

路透報導，Unacast首席執行官兼聯合創始人沃爾(Thomas Walle)表示，總的來說，一出一進，今年紐約市都會區的淨流失人口為7萬人，「人口外流並非人們所說的那麼大，也許更大的影響是人口結構所發生的變化。」

為了得出結論，Unacast使用匿名的手機定位數據，對布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡，皇后區 阿斯托里亞和曼哈頓翠貝卡(TriBeCa)進行了分析，擁有2萬人口的翠貝卡在這三個地區中受到的打擊最大，淨流失居民3500人，相當於淨收入損失10億元。

沃爾表示，從曼哈頓市中心富人區遷出的8000多名居民平均年收入約為14萬元，搬進這一地區的典型居民平均年收入為8萬2000元。

該報告指出了收入的下降，意味著(居民)在抵押貸款、租金、餐飲以及零售和其他消費方面的消費能力降低了；因此，那些更習慣於迎合高端客戶的商店，可能會被價格更實惠的品牌奪走市場。

在布碌崙的威廉斯堡約有8萬人居住，數據顯示，直到今年9月7日，約有1萬9000人遷出，損失了近13億元的收入；Unacast發現，這是「紐約市遭受最嚴重經濟打擊的社區之一」。

皇后區的阿斯托利亞約有1.8萬人遷離，給該社區造成約12億9000元的經濟損失，但調查結果顯示，有1萬4000名新居民湧入皇后區。

根據Unacast的數據顯示，由於防疫令的限制，零售業和餐飲業也遭受到相當大的打擊，與去年排名相比，零售客流量減少了33％，用餐人數減少了34％。