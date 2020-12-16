紐約市最差房東榜 移民社區占比高

2020紐約市最差房東榜單中，有色、移民社區占多數。(記者張晨／攝影)

市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)15日召開記者會公布2020年全市最差房東 榜單，其中有色及移民社區惡房東占比最高，而服務全市40萬低收入政府樓住戶的市房屋局(NYCHA)已經連續三年上榜；威廉姆斯表示，白思豪政府就在最差房東名單上，白思豪政府的「不作為」，讓許多紐約人「失去希望」。

報告稱，白思豪任期最後一年內，全市許多住宅樓，尤其是政府樓需要修繕數量急劇增加，許多大樓的安全嚴重惡化；威廉姆斯指出，政府樓內兒童被診斷鉛中毒的數量已達到「毀滅性」水平，「現任政府徹底失敗」，他表示將與全市的租戶和維權人士一起，通過立法和組織，讓白思豪和所有惡房東必須承擔責任。

紐約市 調查局(NYC Department of Investigation)上周發布的報告顯示，市房屋局未能妥善監督政府樓中數千例鉛修復工作，也未能在維修過程中保護住戶免受有毒物質的傷害，正因其管理不善，導致了2019年聯邦政府的部分接管。

最差房東名單是根據市房屋保護與開發局(HPD)提交的違章建築紀錄得出。

2020年紐約市私人最差房東榜首為布碌崙(布魯克林)的科恩(Jason Korn)，他的十棟樓有1822起違反市府規定，他去年也名列差房東榜首。

排名第二的是Lewis Barbanel/Barberry Rose properties，其位於曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)和英伍德(Inwood)的多處房產，共有1383起違規紀錄。

拉斐爾(Robert Raphael)、可汗(Abdul Khan)和布勞(David Blau)，分別以1229起、1195起和952起違規，位列榜單第三至五名。

報告還指出，房客向市房屋保護與開發局報告許多的違規行為，包括供暖或熱水不足、發霉等，在疫情期間都沒有得到解決。

「我們再次看到，新冠疫情下紐約市暴露出不公平現象，從食物供給不足、教育資源匱乏、街頭暴力案件，到住房問題，最終受害者就是五大區的有色、低收入及移民社區。」威廉姆斯說。

在疫情大流行期間，租戶投訴違規件數大幅減少，威廉姆斯認為，可能是房客在特殊時期不願意「多找麻煩」，以免與他人接觸增加暴露的風險。