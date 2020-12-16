法拉盛市議員參選人黃敏儀 獲40餘律師背書

黃敏儀獲40餘位律師支持，她表示擔任律師的經歷有助她更好為選區發聲。(視頻截圖)

40餘位不同族裔與專業領域的紐約州 律師，15日宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)競選法拉盛第20選區市議員，並舉行線上籌款會，希望助她在明年6月的民主黨初選勝出。

黃敏儀是紐約州律師，從哥倫比亞大學法學院畢業後，在公益組織「家庭庇護」(the Sanctuary for Families)服務，幫助家庭暴力的受害者與倖存者；她也曾擔任紐約亞裔 律師協會理事多年，主管該會財務。

線上籌款會由前市議員魏普林(Mark Weprin)主持，紐約市法律援助協會家暴 小組主任羅素(Laura A. Russell)表示， 「黃敏儀是捍衛家暴受害者的堅強鬥士，她利用自己的語言專長及對社區的認識，幫助許多低收入的家暴受害者。」

紐約亞裔律師協會前會長Vince Chang說，「我任協會會長時，黃敏儀任理事，她聰慧、善於合作，非常關心亞裔社區，她公職服務生涯的出色表現讓人印象深刻，也在多位政治領袖的團隊中歷練，我堅信她會是優秀的市議員。」

紐約州高等法院上訴法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)也出席活動表達支持，她表示，「黃敏儀不論是工作經驗，還是疫情期間積極幫助社區弱勢群體，都在持續證明她是市議員的最佳人選，社區和紐約市需要她。」

「很榮幸得到眾多律師的支持，擔任律師的經歷有助我更好地為選區發聲」，黃敏儀說，「受新冠疫情重創的社區，非常需要政府的支持，任何紐約人在獲得政府服務時，首先不應有語言障礙，我若當選市議員，會爭取擴大政府機構的多語言服務，讓小商業獲得資源」，她還會盡全力爭取擴大資優班、課後班等項目。