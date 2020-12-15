Citi Bike進日落公園 明年設立單車停靠站

市交通局公布在布碌崙社區擴展共享單車的初步計畫，將在華人眾多的日落公園、温莎露台等社區設立停靠站。(取自市交通局官網)

市交通局(DOT)日前公布在布碌崙 (布魯克林)社區擴展共享單車(Citi Bike)的初步計畫，將在華人眾多的日落公園 、温莎露台(Windsor Terrace)等社區設立停靠站，預計明年底完工；儘管有當地居民對此感到興奮，但也有人擔心會出現安全隱患，引發交通事故，呼籲市府應再仔細研討計畫合理性。

在交通局日前公布的計畫圖中，單車停靠站將設立在日落公園、温莎露台、以及部分貝瑞吉、肯辛頓( Kensington)、迪馬斯公園(Ditmas Park)社區，令當地民眾往後更方便騎車出行；計畫也進一步指出，在日落公園大多數的停靠站將沿著4、5、以及7大道的住宅街邊設立，另在工業城(Industry City)、布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)也有駐點。

交通局預計工程將在明年冬季完成，目前繼續向社區徵求民意，呼籲關注議題的民眾參與10日舉行的社區大會，發表意見。

針對該計畫，當地居民有不同的意見。日落公園第七社區委員會交通小組負責人Zachary Jasie表示贊成，形容很高興居民終於等來共享單車；但也有人指出，縮圖中有不少停靠站設立在馬路邊緣的路基上、或是停車場內，而非在人行道上，擔心會出現安全隱患。

「我們非常興奮CitiBike願意入駐當地社區，但同時也要思考如何才能確保居民的安全。」委員會成員瓦爾西(Katherine Walsh)說，過去在3大道發生太多單車交通意外，若擴大共享單車計畫的代價是引發更多死亡，那就是當局沒有事先做好調查的後果。

根據數據，全市今年截止10月31日共發生至少19宗單車騎士被撞身亡案件，其中包括在日落公園的紐約大學 朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)工作、下班時不幸遭一輛摩托車撞飛的韓裔護士姜克拉(Clara Kang)。