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曼哈頓教堂濫射案 槍手前科累累

記者張晨／紐約報導
52歲的瓦斯奎茲在聖若望天主堂舉行聖誕頌歌期間濫射，被警方擊斃。（路透）
52歲的瓦斯奎茲在聖若望天主堂舉行聖誕頌歌期間濫射，被警方擊斃。（路透）

位於曼哈頓哥倫比亞大學附近的地標性大教堂聖若望天主堂(The Cathedral Church of St. John the Divine)13日發生槍擊案，警方14日指出，被警方擊斃的槍手為52歲的瓦斯奎茲(Luis Vasquez)，是來自多明尼加的移民；他在持槍行兇之時，隨身攜帶一本聖經、一罐汽油，還曾被捕控以謀殺未遂、販賣毒品等眾多罪名。

13日下午3時45分左右，聖若望大教堂正在門外階梯上舉行有近百人參加的免費聖誕頌歌演出，瓦斯奎茲當時身背背包、頭戴口罩、帽子，手持雙槍朝天射擊。

其後與趕到的警員對峙，警方多次命令他放下武器，但他反倒將槍口對準警察，警方隨後開火還擊，將他擊中重傷，送醫後不治身亡。

警方14日指出，瓦斯奎茲是布朗士居民，犯罪紀錄累累；他曾於1990年8月21日時，在上西城向一名警察和女性開槍而被捕，控以謀殺未遂；在該起案件中，他最終以對較輕的非法持槍重罪認罪，換取較輕判決。

然而，他在獲釋後仍繼續犯罪，2007年時因毒品相關犯罪再度被捕，並於當年11月時曾被交予聯邦移民及海關執法局(ICE)，進入遞解程序，但隨後獲釋，截至發稿，ICE尚未回覆他獲釋原因；此後，他再度於2012年因大麻相關罪名被捕，一年前再度因攻擊他人而被控。

瓦斯奎茲在此次被捕前，在布朗士希望山(Mount Hope)與母親住在一起。

根據市警，13日時與瓦斯奎茲交火的為有22年警齡的哈珀(Jason Harper)和有九年警齡的古鐵雷斯(Daurys Gutierrez)，以及一名退役市警、該教堂持槍保安坎寧安(Kensington Cunningham)；他們用街邊垃圾桶作為掩體，朝瓦斯奎茲大喊放下武器，但瓦斯奎茲不僅拒絕，並不斷朝天開槍，大喊「殺了我！向我開槍！」，讓警方別無選擇向其開槍，子彈擊中其頭部。

警察 布朗士 毒品

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