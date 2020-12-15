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涉助華為竊密 中國學者毛波僅判刑6天

記者黃伊奕／紐約報導
涉為華為當間諜的毛波獲釋後將於16日離美返中。（取自廈門大學網站）
涉為華為當間諜的毛波獲釋後將於16日離美返中。（取自廈門大學網站）

中國廈門大學教授毛波(Bo Mao)涉嫌在德州大學任客座教授期間，盜竊矽谷新創公司CNEX Labs技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪，主審法官陳家美(Pamela Chen)14日宣布判處他六天監禁，因刑期遠少於他被羈押的時間，毛波獲釋，訂於16日離美返中。

華為曾捐款10萬元給德州大學，隨後毛波赴該校任職電腦系客座教授，但於2019年8月14日在德州Fort Worth被聯邦調查局(FBI)探員逮捕；他被控企圖以學術之名祕密為華為服務，在訪學期間與加州一家科技公司達成協議，取得CNEX的電路板。

日前於紐約東區聯邦法院舉行的認罪聽證(plea hearing)上，毛波依照此前和檢方協商的認罪協議，對一項虛假陳述(making a false statement)罪名認罪，承認當時被FBI探員問話時撒謊，稱不知大學有人已持有開放通道固態驅動器(open-channel solid state drive)技術，換取檢方撤銷更嚴重的共謀電信欺詐罪和竊取商業機密罪。

陳家美表示，雖然她同意了認罪協議，但是認為毛波的犯罪行為實際上「範圍更廣、更糟糕」，並且他返回中國後還有可能被視為「愛國者」；陳家美還認為，毛波缺乏悔意，「坦白地說，我對於這個結果感到失望。」毛波的原有控罪若全部成立，刑期可長達20年。

不過陳家美也認為毛波監獄關押時間不應超過一周，並且他在被捕後關押的時間已超過刑期，「他在此案件中角色是次要的，只是間接受益者，例如尋求職業發展。」

37歲的毛波已婚，育有兩個小孩，他透過翻譯表示，「我的家人承受了很大壓力，我現在唯一的心願就是盡快回家。」

德州 中國 華為

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