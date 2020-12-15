報假案持槍搶急救人員 布碌崙警緝惡匪

涉嫌搶劫急救人員的劫匪。（市警提供）

布碌崙 (布魯克林)近期連續發生兩起謊稱需要醫療救助，搶劫急救人員(EMS)的惡性案件；警方14日公布嫌犯影像，呼籲民眾提供線索。

根據警方消息，首起案件7日晚間11時發生，911接到報警電話聲稱，一名兒童呼吸困難需要救助，兩名急救人員按照求救信息，前往Sackman街365號政府樓 內後遭搶劫；當時救護人員正乘坐電梯上樓，一名男子持槍威脅兩人交出帶來的急救包，隨後搶走包內呼叫機、醫療包及平板電腦。

12日凌晨2時30分左右，布碌崙東威廉 斯堡再次發生類似案件，當時911接到報案稱，Frost街330號有人需要緊急救治；急救人員前往公寓大樓後，在乘坐電梯期間電梯突然在六樓停下，一名持槍男子進入電梯實行了搶劫，搶走急救包、兩部呼叫機等。

警方確定兩起案件均為虛假報案，在第二宗搶劫案發生現場附近查獲監控拍下的劫匪樣貌；監控顯示，當時劫匪背著搶來的醫療包、手持呼叫機，從大樓大廳離開。

警方呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。