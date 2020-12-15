詐騙7房主房產 布碌崙無良律師被捕

布碌崙地區檢察官蔣沙樂宣布起訴一名詐騙房主的無良律師。(布碌崙地區檢察官辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)日前宣布，一名布碌崙(布魯克林)律師利用民眾不熟悉法律，多年來詐騙 七名房主，將房產轉到自己名下，從中獲益；嫌犯目前已在布碌崙高等法院過堂，被控重竊案(Grand Larceny)、策畫詐騙、非法侵占他人財產等罪名。

法律文件顯示，來自中木(Midwood)的63歲索爾尼(Sanford Solny)在2012年4月就曾因涉及房地產 欺詐而被暫停律師執照，但他之後在未經許可的情況下繼續提供法律服務；他涉嫌在2012年5月至2020年11月間，號稱幫助房主找新的買家，接手他們無力支付的房貸。

根據檢方，索爾尼在波羅園的辦公室與客戶會面，然後以各種理由哄騙房主必須先把房產轉到他名下，才能完成整個程序；期間七名房主簽署了他提供的合約，價值780萬元的八棟房產歸他所有；而在往後時間裡，每當受害者問起房屋的銷售情況時，索爾尼就用藉口搪塞過去。

嫌犯還指示受害者清空房子裡的物品，指出是為滿足買方的要求；但實際上房子清空後，就被他租賃出去，幾年來賺到的租金就有60萬元，他也賣出其中幾棟房產獲益。

索爾尼目前被檢方以63項罪名起訴，包括二級、四級重竊、一級策畫詐騙、以及一級、二級非法侵占他人財產等罪名，他現在已保外候審，將在明年2月4日(周四)開庭。

蔣沙樂也提醒，業主出售房地產時，一定要清楚合作方的背景，仔細考察不請自來的律師、聲稱可給予財務幫助的真實性，不應魯莽簽署任何文件。