紐約華裔喜愛釣魚撈蟹水域污染嚴重 聯邦將調查

康尼島小溪污染嚴重，聯邦將進行徹查。（圖片取自維基百科）

布碌崙 (布魯克林)康尼島 小溪(Coney Island Creek)過去一直是華裔 喜愛的捕蟹、垂釣水域，但該處近來污染嚴重，當地居民多次投訴後，聯邦環保署近期將該小溪列入「國家優先事項清單」(National Priorities List)，將對此處污染進行徹底調查。

康尼島小溪位於布碌崙南區，過去調查人員在附近發現大量有毒化學物質，當地居民對該河流污染帶來的影響十分擔憂，之後多次聯繫聯邦機構反應情況，希望涉入調查與處理。

聯邦環保署基金管理代理總監迪西(James Desir)本月回覆當地居民表示，環保署已通過了審核，認為康尼島小溪有資格進行現場調查，通過現場調查，專家將測試小溪與周圍的空氣、水和土壤以及存在的污染物和對社區構成的危害；如果確定當地有毒物質超過一定值，在獲得批准後，將展開清理工作，但清理過程預計將長達20年。

據悉，康尼島小溪過去數十年裡是當地工廠傾倒廢水的地方，導致水中鉛、汞、農藥含量非常高，雖然工廠在幾年前已經關閉，但污染仍在繼續；2016年，市府允許周邊16棟公寓樓每天向小溪傾倒20萬加侖未經處理的污水，一年後，市府又批准最多720萬加侖僅簡單過濾的污水排入此處。

雖然當地污染嚴重，過去幾年附近海域卻成為華裔民眾喜愛的捕蟹、釣魚場所，甚至有不少華裔將此視為生財之道，冒著被開罰單的風險，違規到該處捕撈各種海鮮，還私自在8大道社區內擺攤販賣這些實質上有毒的海鮮產品。