紐約華僑文教中心主任黃正杰將卸任 台灣社團線上歡送

紐約華僑文教中心主任黃正杰任期屆滿，明年1月將返回中華民國僑務委員會任職，為感謝他四年為社區做出的貢獻，多個台灣社團12日為他舉辦線上歡送會。(歡送會視頻截圖)

紐約 華僑文教服務中心主任黃正杰任期屆滿，明年1月將返回中華民國僑務委員會任職，為感謝他四年為社區做出的貢獻，多個台灣 社團12日為他舉辦線上歡送會。

台灣會館理事長方秀蓉表示，黃正杰四年來辛勤工作，團結社區，原本計畫為他在法拉盛 喜來登酒店大擺80桌慶賀榮歸，但因疫情影響，酒席取消；她說，黃正杰多年來不僅服務年長的台灣僑胞，還讓更多僑胞第二代參與社區事務，因此台灣會館聯合62個僑團，送上「至誠恭謙」獎牌，感謝他的辛勤工作。

大紐約區台灣人社團社團聯合會召集人醫師賴弘典表示，黃正杰在紐約工作期間積極服務社區，即使今年疫情爆發，仍堅持工作，從5月舉辦的「台灣巡禮文化藝術節」(Passport to Taiwan)到9月為台灣加入世界衛生組織的多場遊行，都有他的身影。

市議員顧雅明表示，法拉盛有大量台灣移民，紐約華僑文教服務中心為這些民眾提供休閒場所，他再次感謝黃正杰的工作，期盼他返台後前程似錦；台裔、州參議員劉醇逸也參加當天的線上會議，表示支持。

黃正杰表示，他於2003年至2005年期間來紐約擔任華僑文教服務中心副主任，2017年再度派往紐約，擔任華僑文教服務中心主任，對當地感情深厚；他將於明年1月返回僑委會任職，感謝社區對他工作長期支持。