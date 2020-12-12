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白石鎮民居防疫謝客 最佳聖誕燈今年從簡

記者牟蘭／紐約報導
皇后區白石鎮居民林奇住屋的聖誕節裝飾曾獲實境秀「最佳聖誕燈」冠軍，每年吸引數萬人參觀；圖為往年聖誕屋外景。(本報檔案照)
皇后區白石鎮居民林奇住屋的聖誕節裝飾曾獲實境秀「最佳聖誕燈」冠軍，每年吸引數萬人參觀；圖為往年聖誕屋外景。(本報檔案照)

皇后區白石鎮居民林奇(Kevin Lynch)住屋的聖誕節裝飾曾獲實境秀「最佳聖誕燈」冠軍，每年吸引數萬人參觀；今年因疫情爆發，他為保護家人與鄰居的安全，決定回歸簡單的聖誕裝飾，期盼疫情早日結束，明年再度點亮「皇后區最閃亮的房子」。

林奇接受本報採訪時表示，為避免新冠疫情擴散，他今年決定回歸簡單的聖誕裝飾，以減少人流，避免病毒傳播，以保護家人與鄰居的安全，「今年我實在不能接待成千上萬個家庭觀看我的房子」。

做出這個決定後，林奇說，感到最失望的是他17歲的兒子蒂莫西(Timothy Lynch)；他說，兒子兩年前從他手中接棒，成為打造聖誕屋的主力，他與兒子都期盼疫情早日結束，明年再度強勢回歸，點亮「皇后區最閃亮的房子」。

這棟號稱「皇后區最閃亮的房子」位於白石鎮23大道166-04號，屋主林奇是名退休消防員，自1993年起堅持裝飾自家屋外的聖誕裝飾25年，2013年他因獲得ABC電視台實境節目秀中「最佳聖誕燈」5萬元頭獎，因此家喻戶曉，他的遊客不僅來自紐約，還遍布全世界各地，如中國、俄國與愛爾蘭等。

因遊客不守交通秩序以及擅自進入自家後院和破壞裝飾，讓林奇於2017年一度「熄燈」，許多遊客甚至在他臉書上留言問他是否還在世；一年後，因為兒子蒂莫西的加盟，他們重新點亮房屋外的裝飾。

林奇表示，兒子明年將與自己再度參加ABC實境秀，保住「最佳聖誕燈」的稱號；他在臉書上對遊客承諾，「明年你將看到一個最大、最亮的林奇家聖誕裝飾；希望每個人都度過一個健康且快樂的節日」。

林奇為保護家人與鄰居的安全，決定回歸簡單的聖誕裝飾。(記者王彩鸝／攝影)
林奇為保護家人與鄰居的安全，決定回歸簡單的聖誕裝飾。(記者王彩鸝／攝影)

疫情 皇后區 臉書

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