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曾為疫情震中 皇后區區長要求優先獲疫苗

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(右一)日前走訪艾姆赫斯特醫院，呼籲州府與市府應優先把疫苗分發給該區的人員施打；左一為魏艾瑞克。(理查茲辦公室提供)
理查茲(右一)日前走訪艾姆赫斯特醫院，呼籲州府與市府應優先把疫苗分發給該區的人員施打；左一為魏艾瑞克。(理查茲辦公室提供)

紐約疫情反彈，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，疫情爆發初期皇后區成為全國震中，若新冠疫苗抵達紐約，州府與市府應優先把疫苗分發給皇后區。

為了解疫情反彈近況，理查茲9日、10日兩天走訪皇后區多家醫院，包括皇后區中心醫院(Queens Hospital Center)、聖約翰主教醫院(St. John's Episcopal Hospital)，以及一度因疫情爆發成為全國焦點的艾姆赫斯特醫院等。

根據皇后區區公所統計，該區只有九所醫院，人均床位在紐約市五大區中排名最差，平均1000個人只有1.66個病床；理查茲在走訪艾姆赫斯特醫院時承諾，上任後首要任務是改善當地醫療水平，他稱已向州長葛謨(Andrew Cuomo)與市長白思豪(Bill de Blasio)建議，要求政府優先向皇后區分發疫苗。

對於民眾對新冠疫苗的擔憂，理查茲表示，讓社會回歸正軌至關重要，每個公民都有責任照顧自己的家庭、鄰居與孩子，「我懇請大家盡快接種疫苗，我不會只在背後勸說，我會在前面推動盡快施打疫苗」；他對醫護人員再度表示感謝，並承諾數天後，艾姆赫斯特醫院將開始接種新冠疫苗。

理查茲表示，皇后區醫院已從疫情高峰期學到大量抗疫經驗，他稱各大醫院已做好準備對抗疫情再度來襲，「各大醫院都已提前準備，雖然仍有床位，但大家都擔心確診患者突然湧入，沒有人想回到今年3月或4月」；他呼籲民眾戴口罩、保持六呎社交距離，減少群聚，避免疫情再度擴散。

接待理查茲的艾姆赫斯特醫院副院長魏艾瑞克(Eric Wei，音譯)表示，近期該院治療的確診患者日益增加，醫護人員也開始繁忙，但並不像春季高峰期緊張的備戰狀態；他說，醫院按照計畫一步一步對抗疫情，治療患者，「這是一個好消息，也是一個壞消息」。

魏艾瑞克說，除了接診確診患者外，醫院仍對非新冠患者開放，「我們從沒有停止招募醫護人員、購買醫療設備，並為疫情訓練更多醫護人員」；他說，醫院的工作人員也做好準備，有信心再度應戰。

理查茲辦公室表示，皇后區公所將於14日(周一)下午5時30分，邀請市公立醫院以及市健康與心理衛生局(DOHMH)更新新冠疫情相關信息，有意參與者屆時請登錄www.queensbp.org/community-boards觀看直播。

理查茲(中)日前走訪艾姆赫斯特醫院，呼籲州府與市府應優先把疫苗分發給該區的人員施...
理查茲(中)日前走訪艾姆赫斯特醫院，呼籲州府與市府應優先把疫苗分發給該區的人員施打；左為魏艾瑞克。(理查茲辦公室提供)

疫情 皇后區 疫苗

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