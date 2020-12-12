紐約華僑文教中心主任黃正杰將卸任 台灣會館歡送

紐約華僑文教服務中心主任黃正杰(前排右五)任期屆滿，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌。(記者牟蘭／攝影)

紐約 華僑文教服務中心主任黃正杰任期屆滿，明年1月將返回中華民國僑務委員會任職，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣 會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌；黃正杰表示，今年突遇新冠疫情 ，社區僑胞捐贈防疫物資的愛心，最讓他為之動容。

台灣會館理事長方秀蓉感謝黃正杰四年來辛勤工作，她說，黃正杰作為華僑文教中心主任，團結社區，積極組織各項活動，為民眾解決燃眉之急，祝願他返台後前程似錦。

黃正杰表示，他於2003年任職紐約華僑文教服務中心副主任，2017年再次返回紐約任主任，對當地感情深厚；他感謝社區配合他的工作，推動國民外交，讓更多僑胞第二代參與社區事務，擴大台灣的影響力。他舉例說，為台灣加入世界衛生組織的多場遊行中，紐約老中青僑胞踴躍參與，讓更多人聽到他們的訴求。

即將卸任回到台灣，黃正杰在臨別感言提到，今年疫情爆發，讓他最為動容的是僑胞發揮愛心、互相幫助，3月與4月疫情高峰期，許多僑胞向華僑文教服務中心捐贈口罩，幫助滯留在美國的台灣留學生度過這段艱難歲月。

黃正杰表示，紐約華僑文教服務中心新主任將於12月末抵達紐約，交接工作後，他將於明年1月返回僑委會任職；市議員顧雅明也參與當天的活動，表示支持。