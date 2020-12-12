我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

紐約華僑文教中心主任黃正杰將卸任 台灣會館歡送

記者牟蘭／紐約報導
紐約華僑文教服務中心主任黃正杰(前排右五)任期屆滿，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌。(記者牟蘭／攝影)
紐約華僑文教服務中心主任黃正杰(前排右五)任期屆滿，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌。(記者牟蘭／攝影)

紐約華僑文教服務中心主任黃正杰任期屆滿，明年1月將返回中華民國僑務委員會任職，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌；黃正杰表示，今年突遇新冠疫情，社區僑胞捐贈防疫物資的愛心，最讓他為之動容。

台灣會館理事長方秀蓉感謝黃正杰四年來辛勤工作，她說，黃正杰作為華僑文教中心主任，團結社區，積極組織各項活動，為民眾解決燃眉之急，祝願他返台後前程似錦。

黃正杰表示，他於2003年任職紐約華僑文教服務中心副主任，2017年再次返回紐約任主任，對當地感情深厚；他感謝社區配合他的工作，推動國民外交，讓更多僑胞第二代參與社區事務，擴大台灣的影響力。他舉例說，為台灣加入世界衛生組織的多場遊行中，紐約老中青僑胞踴躍參與，讓更多人聽到他們的訴求。

即將卸任回到台灣，黃正杰在臨別感言提到，今年疫情爆發，讓他最為動容的是僑胞發揮愛心、互相幫助，3月與4月疫情高峰期，許多僑胞向華僑文教服務中心捐贈口罩，幫助滯留在美國的台灣留學生度過這段艱難歲月。

黃正杰表示，紐約華僑文教服務中心新主任將於12月末抵達紐約，交接工作後，他將於明年1月返回僑委會任職；市議員顧雅明也參與當天的活動，表示支持。

紐約華僑文教服務中心主任黃正杰任(前排右二)期屆滿，為感謝他四年為社區做出的貢獻...
紐約華僑文教服務中心主任黃正杰任(前排右二)期屆滿，為感謝他四年為社區做出的貢獻，台灣會館11日為他送上「至誠恭謙」獎牌。(記者牟蘭／攝影)

台灣 紐約 疫情

上一則

H Mart柑仔店又來囉 專賣古早味

下一則

紐約網購增包裹費？議員提案創收救MTA

延伸閱讀

法拉盛濱水項目 市議會高票通過

法拉盛濱水項目 市議會高票通過
紐約市計畫委員會、土地利用委員會通過 「法拉盛濱水項目」 10日闖關市議會

紐約市計畫委員會、土地利用委員會通過 「法拉盛濱水項目」 10日闖關市議會
華文教師研習線上教學 「有趣互動」吸睛

華文教師研習線上教學 「有趣互動」吸睛
市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節

市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節
顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞
市議員顧雅明、法拉盛華商會等派發火雞送溫暖

市議員顧雅明、法拉盛華商會等派發火雞送溫暖

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州連3天確診破萬 紐約市3347人染疫

2020-12-11 20:15
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益