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法拉盛濱水項目 市議會高票通過

記者牟蘭／紐約報導
「法拉盛濱水項目」效果圖。(Jeff Stikeman Architectural Art提供)
「法拉盛濱水項目」效果圖。(Jeff Stikeman Architectural Art提供)

法拉盛濱水項目」10日在市議會全體大會上以高票通過，選區包括法拉盛的市議員顧雅明感謝同儕的共同努力，期盼新建案為當地提供工會工作、濱水景觀、平價屋，並支持小商家發展，改變該區「髒亂差」環境，幫助社區經濟早日恢復繁榮。

受到社區關注的「法拉盛濱水項目」，9日在市計畫委員會、市議會土地利用委員會均以高票通過；10日在全體議員大會中，以38人同意、五人反對，一人棄權，最終通過這項提案。

五位投票反對市議員分別為巴朗(Inez Barron)、康斯坦丁尼(Costa Constantinides)、蘭德(Brad Lander)、布萊默(Jimmy Van Bramer)與萬齊家(Carlos Menchaca)；瓦隆(Paul Vallone)缺席當天的會議。

代表日落公園的萬齊家在會上發言反對這項計畫，他稱，法拉盛的濱水區域已荒廢十年，但目前的計畫尚不能解決法拉盛貧富懸殊的問題；他說，這個建案只提供少量平價屋，並不能提供長期優質工作，且沒有為所有居民提供濱水景觀，「從長遠看來，不利於法拉盛低收入人群的發展」。

顧雅明則重申，他與同儕經過數個月的周旋，已與「法拉盛濱水項目」開發商達成共識，對方承諾為法拉盛所有民眾提供濱水景觀，並提供上千個受工會保障的工作、乾淨的居住環境與長期的平價屋，使社區從中受益。

隨著新冠疫情反彈，顧雅明表示，當地失業率增加，經濟受到重創，居民承受巨大壓力；他認為這個項目將極大程度改善當地經濟，幫助法拉盛度過難關，重建當地經濟。

「濱水項目」分屬三個華人擁有的公司，東至大學點大道、西至法拉盛溪(Flushing Creek)、南至40路、北至36大道，占地40英畝；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓，其中30%為平價公寓、879個酒店房間、零售及辦公空間；社區共用設施約2萬1913平方呎，並保留3.14英畝公共開放空間。

「法拉盛濱水項目」效果圖。(開發商提供)
「法拉盛濱水項目」效果圖。(開發商提供)
顧雅明在全體議員大會陳述「法拉盛濱水項目」將給社區帶來的好處。(視頻會議截圖)
顧雅明在全體議員大會陳述「法拉盛濱水項目」將給社區帶來的好處。(視頻會議截圖)

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