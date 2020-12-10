華人聚集區 克利申陽性率升至全市第1

日落公園路上民眾都戴著口罩，相比其他華社感染率相對較低。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)華人聚居的克利申(Gravesend)新冠肺炎疫情 近期不斷飆升，七天平均陽性率達10.36%，是全市平均陽性率兩倍多，位居全市第一。

以克利申為主的郵編11223區域，過去幾周疫情不斷飆升，在11月初，該區陽性率僅3.02%，在全市排名第26位；在11月底時陽性率已高達8.47%；過去一周當地確診數繼續猛漲，截止6日當地陽性率已高達10.36%，躍居全市第一。

而根據衛生局公布數據，華裔 聚集的羊頭灣為主的郵編11229、包括班森賀的郵編11204以及包括中木區(Midwood)的郵編11230，也均在全市陽性率最高的20個郵區名單中，陽性率分別為9%、7.84%以及7.16%，華裔集中的日落公園 陽性率為5.86%，相比其他華裔社區情況較穩定；皇后區包括法拉盛的郵編11355和11373陽性率則在7.3%左右。

以全市五個區為單位來看，史泰登島疫情最為嚴重，當地所有郵編全在前20個高陽性率郵區名單上，其中包括不少華裔商民集中的郵編10302、10306地區，陽性率也已經超過10%；此外還有布朗士的城市島(City Island)陽性率也同樣超過10%。