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「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

鄭岱雲夫婦連4年捐款109分局

記者牟蘭／紐約報導
109分局感謝鄭岱雲(右二)與妻子吳美茹(右三)持續多年對分局以及分局社區委員會的支持；左一為Jerry Filippidis，右一為歐康納。(記者牟蘭／攝影)
109分局感謝鄭岱雲(右二)與妻子吳美茹(右三)持續多年對分局以及分局社區委員會的支持；左一為Jerry Filippidis，右一為歐康納。(記者牟蘭／攝影)

疫情影響，華裔婦產科醫生鄭岱雲今年關閉診所兩個月，收入大減，但仍通過麻醉醫生女兒，向轄管皇后區法拉盛的市警109分局捐贈1萬元；鄭岱雲與夫人吳美如9日表示，向警局捐贈已成為自家的傳統，警局警員與醫院工作的女兒一樣，疫情期間在前線奮戰，保護市民安全，今年捐贈更有特殊意義。

鄭岱雲與吳美如9日連續第四年向109分局捐贈1萬元支票，感謝警察的辛勤工作；對於這份捐贈，局長歐康納(John O'Connell)表示感謝，他說，來法拉盛任職兩個月來，感受到當地和諧的警民關係，包括鄭岱雲夫婦在內的民眾心繫警員，讓他深感溫暖。

歐康納說，節日季期間，民眾應做好防疫與防盜措施，戴口罩、保持六呎社交距離，並時刻關好家中的門窗，鎖好車門；他也提醒，若民眾遇到困難，應及時聯繫警察，警員將在做好防疫措施的前提下，提供包括中文在內的多語言服務。

在法拉盛開設婦產科診所多年的鄭岱雲表示，今年3月紐約疫情爆發，他的診所關閉了兩個月，期間失去所有收入；他說，即使如此，他與妻子吳美如商量後，向在醫院工作的麻醉醫生女兒求助，今年繼續向警局捐款1萬元。

吳美如說，今年紐約治安變差，是109分局的警員冒著染疫的風險執勤，保護法拉盛的治安，她與家人由衷感謝；她說，警員與女兒一樣，在前線奮戰，保護市民的安全，今年的1萬元捐款更有意義，呼籲其他華裔醫生加入，支持這些前線英雄。

109分局的分局社區委員會主席Jerry Filippidis與社區事務官黃凌欽等均到場，感謝鄭岱雲夫婦的慷慨捐贈。

法拉盛 疫情 警察

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