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雲吞公司捐僑校5萬「畢業鼓勵金」

記者顏嘉瑩／紐約報導
雲吞食品公司8日捐贈5萬元給紐約中華公所，作為紐約華僑中文學校的「畢業鼓勵金」。圖為去年捐贈記者會。(本報檔案照)
雲吞食品公司8日捐贈5萬元給紐約中華公所，作為紐約華僑中文學校的「畢業鼓勵金」。圖為去年捐贈記者會。(本報檔案照)

為鼓勵華裔學子，傳達重視教育、回饋社區的理念，雲吞食品公司8日捐贈5萬元給紐約中華公所，作為紐約華僑中文學校的「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)，培養下一代華裔人才。

雲吞公司董事長李可星表示，今年為該公司「青新文化藝術基金」第三次捐款5萬元，用於獎勵僑校初、高中畢業生學習中文的「畢業鼓勵金」；該鼓勵金由紐約中華公所顧問伍銳賢任職公所主席時成立，他將任內工資捐出，設立帳戶作為鼓勵金，提供僑校每位初中畢業生300元獎勵金，高中生1000元獎勵金，鼓勵學生繼續學習中文。

李可星表示，公司創始人黃青新與伍銳賢相識40載，公司的籤語餅(Fortune Cookie)業務也是從伍銳賢手中接手，「我們得知伍銳賢要貢獻自己的工資來成立獎學金，就立刻表示支持。」

中華公所主席于金山說，疫情對僑校打擊很大，在此期間更需要鼓勵打氣，他感謝雲吞公司捐款， 也感謝伍銳賢創立畢業鼓勵金，推廣中文教育。

雲吞公司總裁黃本勁也表示，設立獎學金目的不僅是鼓勵華裔學子好好學習，更希望他們懂得教育的重要性，學有所成後回饋社區。

雲吞食品公司由黃青新創辦，是一家家族所有和經營的企業；黃青新出生於中國廣東省，於1960年代來到美國，1973年在紐約市華埠的一家街邊店的地下室開始生產麵條。該公司從起初只有10名員工和一條生產線，發展為現在美國最大的麵條、麵皮和簽語餅生產商，目前在紐約州、德州和田納西州均設有工廠。

紐約市 教育 華裔

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