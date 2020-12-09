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法拉盛濱水項目 正反民意拉鋸

記者朱蕾／紐約報導
反對法拉盛濱水項目的組織代表，把要求顧雅明投反對票的請願書交到其辦公室。(記者朱蕾／攝影)
反對法拉盛濱水項目的組織代表，把要求顧雅明投反對票的請願書交到其辦公室。(記者朱蕾／攝影)

法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)中部分土地的重新規畫申請，計畫本周在紐約市議會投票，反對此項目的組織代表8日到市議員顧雅明辦公室，遞交千餘份要求反對該項目的請願書；現場還有數十名支持顧雅明和此項目的民眾，表示法拉盛及紐約市需要這個能夠為社區帶來大量工作、治理污染水域、提升法拉盛環境和面貌的項目。

「法拉盛濱水項目」由三家華人公司合作開發，區域東至大學點大道、西至法拉盛溪、南至40路、北至36大道；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間；還有社區共用設施、全新公共街道及公共開放空間。此項目約四分之一的土地申請重新規畫。

市議會土地利用委員會原訂於7日的投票推遲到9日；大法拉盛商會、民權中心、法拉盛工人中心等組織代表在投票前一日，將民眾請願書交到顧雅明辦公室，要求顧雅明對此項目投反對票；他們還向所有市議員發出公開信，敦促他們反對此項目，以及不允許更多高檔開發案推高本已很高的租金和地稅。

大法拉盛商會執行主任、市議員參選人崔容準(John Choe)表示，「大規模的豪華開發項目僅使富裕階層受益，而我們的居民和商家在疫情期間遭受經濟損失、迫遷和飢餓的困擾，我們敦促市議會聽取上千名簽署請願書民眾的意見，反對此項目。」

但據濱水項目開發商介紹，項目有超過10億元的私人投資，預計可創造3700個永久性工作職位、6175個建築工作，其中近60%提供給法拉盛居民；建成後每年能為紐約市貢獻1.16億元的稅收；此項目還會全面清污，升級下水道和排水系統等基礎設施。

開發商表示，此項目是建設在私有土地，重新規畫審批不會影響可建面積，開發商們從大局考量選擇與社區緊密合作，聽取社區的需求，希望共同打造法拉盛和皇后區的新地標。

「法拉盛濱水項目」今年2月在皇后區第七社委會投票通過，時任皇后區代區長李珍宰(Sharon Lee)3月提交「不贊成」意見；市都市規畫委員會11月以11票贊成、兩票反對通過；市議會規畫小組委員會和土地使用委員會9日對此投票，最後交由市長決定。

「法拉盛濱水項目」建成後的效果圖。(開發商提供)
「法拉盛濱水項目」建成後的效果圖。(開發商提供)
眾多民眾表示支持顧雅明和法拉盛濱水項目。(記者朱蕾／攝影)
眾多民眾表示支持顧雅明和法拉盛濱水項目。(記者朱蕾／攝影)
顧雅明辦公室外，眾多民眾支持顧雅明和法拉盛濱水項目。(記者朱蕾／攝影)
顧雅明辦公室外，眾多民眾支持顧雅明和法拉盛濱水項目。(記者朱蕾／攝影)
反對濱水項目的組織代表把要求顧雅明投反對票的請願書交到其辦公室。(記者朱蕾／攝影...
反對濱水項目的組織代表把要求顧雅明投反對票的請願書交到其辦公室。(記者朱蕾／攝影)

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