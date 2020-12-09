法拉盛濱水項目 正反民意拉鋸

反對法拉盛濱水項目的組織代表，把要求顧雅明投反對票的請願書交到其辦公室。(記者朱蕾／攝影)

「法拉盛 濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)中部分土地的重新規畫申請，計畫本周在紐約市 議會投票 ，反對此項目的組織代表8日到市議員顧雅明辦公室，遞交千餘份要求反對該項目的請願書；現場還有數十名支持顧雅明和此項目的民眾，表示法拉盛及紐約市需要這個能夠為社區帶來大量工作、治理污染水域、提升法拉盛環境和面貌的項目。

「法拉盛濱水項目」由三家華人公司合作開發，區域東至大學點大道、西至法拉盛溪、南至40路、北至36大道；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間；還有社區共用設施、全新公共街道及公共開放空間。此項目約四分之一的土地申請重新規畫。

市議會土地利用委員會原訂於7日的投票推遲到9日；大法拉盛商會、民權中心、法拉盛工人中心等組織代表在投票前一日，將民眾請願書交到顧雅明辦公室，要求顧雅明對此項目投反對票；他們還向所有市議員發出公開信，敦促他們反對此項目，以及不允許更多高檔開發案推高本已很高的租金和地稅。

大法拉盛商會執行主任、市議員參選人崔容準(John Choe)表示，「大規模的豪華開發項目僅使富裕階層受益，而我們的居民和商家在疫情期間遭受經濟損失、迫遷和飢餓的困擾，我們敦促市議會聽取上千名簽署請願書民眾的意見，反對此項目。」

但據濱水項目開發商介紹，項目有超過10億元的私人投資，預計可創造3700個永久性工作職位、6175個建築工作，其中近60%提供給法拉盛居民；建成後每年能為紐約市貢獻1.16億元的稅收；此項目還會全面清污，升級下水道和排水系統等基礎設施。

開發商表示，此項目是建設在私有土地，重新規畫審批不會影響可建面積，開發商們從大局考量選擇與社區緊密合作，聽取社區的需求，希望共同打造法拉盛和皇后區的新地標。

「法拉盛濱水項目」今年2月在皇后區第七社委會投票通過，時任皇后區代區長李珍宰(Sharon Lee)3月提交「不贊成」意見；市都市規畫委員會11月以11票贊成、兩票反對通過；市議會規畫小組委員會和土地使用委員會9日對此投票，最後交由市長決定。