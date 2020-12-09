2非裔男法拉盛施暴搶劫 警通緝

在法拉盛市中心攻擊他人的嫌犯。(警方提供)

兩名男子涉嫌日前在皇后區法拉盛市中心攻擊一名18歲的男子，並拿走該男子的物品，紐約市 警8日公布嫌犯的作案視頻和照片，呼籲民眾提供線索。

影音來源：紐約市警

警方表示，11月5日下午2時3分，在法拉盛緬街與羅斯福大道交口的地鐵站 前，一名嫌犯接近18歲的男受害人並和他說話，隨後另一名嫌犯從受害人身後接近，用一個鋒利的物體攻擊受害人的右臉；受害人丟下他騎的單車和一部手機 ，才得以逃脫。

其中一名嫌犯拾起受害人的物品後逃逸，方向不明；另一名嫌犯進入旁邊的7號線地鐵站逃逸。受害人臉部受輕傷，在現場接受緊急醫療服務人員治療。

警方表示，兩名嫌犯均為非洲裔男子，最後一次被看到時，一名嫌犯身穿黃色帶帽外衣、藍色牛仔褲、白色運動鞋，戴白色口罩和耳機；另一名嫌犯身穿藍黑色迷彩衣。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。