郎朗12日線上慈善音樂會 眾星雲集

國際知名的音樂家與歌手，齊聚12日的郎朗慈善音樂會線上演出。(郎朗國際音樂基金會提供)

甚麼樣的音樂會，可以同時邀請到美國 爵士天后Diana Kral、英國流行音樂天王Sam Smith、爵士樂鋼琴家Jon Batiste，加上知名饒舌歌手Wyclef Jean、歌劇女高音Renee Fleming，以及美國芭蕾舞團首席Misty Copeland……這些全拜鋼琴家郎朗個人的號召力，以及郎朗國際音樂基金會多年累積的成果，才能打造出這場即將於美東時間本周六(12日)下午3時起舉行的慈善音樂會；每兩年舉辦一次的盛會，今年首次因疫情 改為線上，卻無損其精采程度。

目前人在中國 巡演的郎朗，在接受世界日報訪問時，提起音樂會須從實體轉為線上時仍難掩遺憾。他表示，先前一度考慮是否停辦，但因一切都準備妥當，最後決定透過網路，在這困難的時刻，讓喜愛音樂的人們有機會一起歡聚，感受音樂帶來的療癒力量；而基金會的慈善募款，也首次開放民眾可以在線上直接進行。

今年的慈善音樂會以「夢響音樂」(Reaching Dreams Through Music)爲主題，將講述音樂對孩子生活和成長的影響，提倡每個孩子都有公平的機會享受音樂教育。雖然謙稱自己在音樂會中將扮演類似「串場」的角色，但郎朗表示，將演奏巴哈「哥德堡變奏曲」片段，並與妻子Gina一起彈奏充滿愛與力量的蕭邦「夜曲」。

受到疫情衝擊，許多音樂家今年的演出幾乎停擺，郎朗也取消了30多場活動，所幸這段時間沒有持續太久，從8月起他又恢復在中國忙碌的巡演，並參與綜藝節目，「算是不幸中的幸運」。而休息的五個月期間，剛好拿來練習新曲，他說也沒閒著，「生活還是得繼續」。

12日的線上慈善音樂會，是郎朗今年在美國唯一的一場演出，有興趣的民眾當天可鎖定郎朗的YouTube頻道觀看直播，或上世界新聞網收看。