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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

史島日增逾300確診 醫療系統不堪重負

記者黃伊奕／紐約報導

史泰登島新冠肺炎確診人數近日連攀新高，在五區中確診率位居第一，本月平均每日增加超過300名確診患者，當地醫院已不堪重負，新建的臨時醫院也開始接收病患。

根據衛生局最新統計數據，史泰登島疫情仍在進一步惡化，本月1日以來平均每天新增320個確診病例，死亡22人，住院重症患者53人。

3月新冠疫情在紐約市爆發以來，47萬人口的史泰登島已有超過2萬確診病例；截止7日，共有1159名居民死於新冠肺炎；與此同時，島上兩所公立醫院住院患者7日已上漲至228人，短短24小時內新增12名入院重病新冠患者。

史泰登島大學醫院發言人奧哈拉(Jillian O'Hara)7日表示，目前該院內正在接受治療的新冠肺炎患者共195人，其中包括新設立的位於南灘精神病學中心(South Beach Psychiatric Center)的臨時醫院也已經開始接納新冠病患；而當地里士滿大學醫療中心(Richmond University Medical Center)內目前正在治療33名新冠肺炎患者。

根據衛生局數據，目前史泰登島每10萬名居民中就有4898人確診，人均感染率已經在全市五區排名第一，其次為布朗士，每10萬人中有4520人確診；皇后區排名第三，每10萬人中有3964人確診；而人口最多的布碌崙感染率排名第四，每10萬人中有3424人確診。

史泰登島 新冠肺炎 疫情

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